《香港愛情故事》於本周首播，由龔嘉欣、羅天宇與龔慈恩等主演，主打「貼地」愛情故事。首集更上演到男友家吃飯，最後卻不歡而散的戲碼，尷尬又寫實！

▼▼▼點擊看《香港愛情故事》劇情「貼地位」，反映本土愛情悲歌？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

到訪男友家吃飯「迷思」：洗碗姿態太低？夾餸也有先後次序？

在《香港愛情故事》首集中，陳子朗（羅天宇飾）一家五口住在狹小公屋中，媽媽莫少霞（龔慈恩飾）生日，飾演女友邱凱琪的龔嘉欣於是買來蛋糕，與男友一家祝賀。可是小小飯局，先是爸爸忘記太太生日，妹妹又遲到，姐姐又帶來男友，無禮古怪，最後不歡而散。

不少觀眾大讚有共鳴，到男友家吃飯，往往充滿疑慮，有人指要主動提出幫手洗碗，卻有長輩反對指洗碗「姿態太低」？到底甚麼應做，甚麼不應做？

▼▼▼點擊看「見家長」到男友家吃飯尷尬事，女友一個舉動觸怒男友家人？▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

網站《Glamour》羅列出網民對「見家長」的意見，原來有些行為看似無傷大雅，卻會令男／女友家人反感！

▼▼▼點擊看到訪男友家10個令人反感的行為▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

參考資料：Glamour

其他文章：移民港女｜移居英國22年 終選葡萄牙半退休：移民要預不被人接納

▼▼▼Sisi留英22年，早已說得一口流利英語，仍被同事叫她回學校學習英語？點圖即看她的生活環境及兩地文化差異▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼點擊看葡萄牙生活水平▼▼▼