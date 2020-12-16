鍾欣潼（阿嬌）於5月與賴弘國簽署了分居協議，婚姻僅維持了1年多便閃電落幕。經歷婚姻失敗後，阿嬌接受傳媒訪問時，表示自己不會再結婚，也沒有結婚的必要。不少女星於離婚後更清楚自己並不適合婚姻，樂於享受單身生活。

婚姻失敗對阿嬌有一定的打擊，她坦言自己不會再考慮結婚，嘗試過就可以了。（微博圖片）

阿嬌與賴弘國當時交往4個月便決定結婚，結果婚姻僅維持1年多，閃婚後再閃離的消息引起網民熱烈討論。兩人婚變的消息早已流傳多時，阿嬌敢做敢愛，結婚與離婚的決定均是由她主動提出，而賴弘國直言離婚的原因是因為阿嬌不再愛他。

婚姻失敗對阿嬌有一定的打擊，她坦言自己不會再考慮結婚，嘗試過就可以了。「我覺得自己不適合結婚，沒有這必要。」現時她希望先處理好離婚手續，專心發展事業，感情不能強求，只好隨緣。

▼▼▼阿嬌與賴弘國的愛情故事曾經成為全城熱話▼▼▼

一段美好的婚姻是不少女生從小的憧憬，然而隨着經歷增多，認清愛情的本質後，漸漸便不再願意被婚姻束縛。以下的女星與阿嬌的經歷一樣，離婚後更認識自己，她們雖然不否認愛情的重要性，但也認為自己不適合婚姻，在探索自我的過程中學懂如何在單身生活中自處。

周海媚：熱愛自由 婚姻不是歸宿

周海媚近年接拍新版《倚天屠龍記》後人氛急升（《倚天屠龍記》劇照）

54歲美魔女周海媚出道多年，曾與不少男星傳出緋聞，當中最轟動的要數與呂良偉的短暫婚姻。當時只有21歲的她於拍攝電視劇《小島風雲》時與呂良偉相戀，更於美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，不過婚後他們才發現雙方性格不合，結果婚姻只維持了短短1年。呂良偉於多年後在自傳中剖白當年離婚的原因，是因為自己非常着重家庭觀念，但周海媚的作息時間不規律，無法與他的家人相處，導致爭吵不斷，最終離婚收場。

▼▼▼周海媚曾於直播中表示熟齡女生不婚不是問題，表示「要學會喜歡自己，不要活在別人的嘴巴裏。」▼▼▼

雖然這段婚姻因手續問題最終未受法律認可，但亦令她發現自己不喜歡被管束，亦覺得沒需要結婚。她早年曾在內地接受媒體訪問稱：「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情路上奔跑。」結婚不是愛情路上的唯一選擇，她認為單身也能活得很開心，最重要是懂得自愛。

張曼玉：在有限的人生中專注在自己喜歡的人與事物 不被世俗束縛

充滿個性的影后張曼玉情史豐富，離婚後更確切地知道自己不適合婚姻，表示自己無再婚的打算。（Getty Images）

充滿個性的影后張曼玉情史豐富，曾於1998年與交往不足兩年的法籍導演Olivier Assayas結婚，惟婚姻只維持了3年。她其後曾與梁朝偉傳緋聞，又分別與比自己年輕7年的德籍建築師Ole Scheeren與年輕15年的中英混血兒Adrian da Silva相戀，經歷過數段戀情，張曼玉更確切地知道自己不適合婚姻，表示自己無再婚的打算。

▼▼▼張曼玉近年甚少在幕前演出，專心發展歌唱事業，按圖回顧她的經典電影角色▼▼▼

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近年，她換上全新造型，以歌手身份重新出發，但她的歌藝未如理想，加上於上海草莓音樂節唱歌走音一事，令張曼玉被指形象崩壞。經過了一年的自我沉澱，她不再在意他人的目光，堅定地表示：「為什麼你們幾句話，我就不許再玩這個遊戲，我覺得不公平，所以我還要玩下去，直到我說我不玩的哪天為止。」不論是唱歌或是愛情，她也希望在有限的人生中，專注在自己喜歡的人與事物上，不被世俗束縛。

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