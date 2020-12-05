想結束關係但又不願被冠以負心的罪名？日本人以此為商機，促成「告別店」（Wakaresaseya）的誕生。專門破壞關係的「分手專家」受聘後會制定一系列的分手方案，誘使目標放棄伴侶，成功率達95％。

日本告別店專門受託破壞情侶關係，遊走道德邊緣非人人接受。(《春夜》劇照)

告別店遊走道德邊緣誘惑客戶伴侶出軌自動分手 收費以萬元起計

告別店這行業存在一定的道德問題，而花錢委託他人來破壞關係的也是在逃避責任。這些分手專家的工作性質類似私家偵探，不過某些遊走道德邊緣的行為有機會牽涉到詐騙成分。他們接到委託後會先調查目標的背景，制定劇本後安排演員接近對方，並設計令他陷入愛戀，從而拍下出軌的證據，令客戶能順理成章地提出分手。根據BCC的報導，這些客戶一般都很富裕，一般簡單的委託收費為400,000日元（近3萬港元），若客戶是政治家或名人，費用則可能高達2000萬日元（約14萬港元）。

分手專家制定完美劇本接近目標，借機接近並成為對方好友。(《春夜》劇照)

分手專家另一職務：誘惑小三 破壞婚外情 完成委託後會自動消失

在告別店「一組」（First Group）中工作的望月町曾在訪問中透露，他的客戶群中，除了因為想與伴侶離婚而尋求協助，更多的是為了破壞另一半的婚外情，讓對方重回自己身邊。告別店策劃的分手劇本精巧得近乎完美，曾經有一案例，委託人Aya發現丈夫Bungo出軌，她希望分手專家能破壞丈夫與情人的關係。告別店調查了Bungo的生活習慣，並派出與他同樣帶鹿兒島口音的分手專家，出現於他經常到訪的健身室，借機接近並成為好友，從而獲得Bungo情人Emi的資訊。

分手專家如演員般按照劇本行動，投其所好，引誘對方一步步墮入陷阱。(《春夜》劇照)

然後，告別店再派出另一女性分手專家接近Emi，投其所好後獲得她對理想男友的喜好，便安排了一次聚餐，而出席的全部都是演員，目的是為了製造機會讓第3名分手專家與Emi結識。這名分手專家事前已得悉Emi的一切，輕易扮成她靈魂伴侶，當她愛上分手專家後便離開了Bungo，結束這段不倫關係，Aya如願以償。當委託完成後，分手專家便會淡出目標的生活。然而，並非每個人的情感也能如此收放自如。

一般來說，當委託完成後，分手專家便會淡出目標的生活。然而，並非每個人的情感也能如此收放自如。(《春夜》劇照)

分手專家假戲真做 為阻止對方離開而釀成悲劇

2010年，分手專家桑原武志（Kuwabara Takeshi）因謀殺情人而被判處15年監禁，事件轟動一時，同時令大眾對告別店的印象更為惡劣。桑原武志本來受聘於破壞一對夫婦的關係，可是，當他接觸到目標五十畑理惠後，竟然假戲真做，愛上了對方。五十畑理惠的丈夫收到伴侶出軌的照片後向她提出離婚，她才知道整件事其實是個騙局，並表現得非常憤怒，決心與桑原武志斷絶來往。但那時桑原武志已深深愛上了對方，因為承受不到她的離開而把她勒死，釀成悲劇，令告別店的生意因此而大受打擊。

望月町指客戶會考慮告別店的原因主要是想避免衝突，但委託他人去介入自己的關係似乎有點本末倒置。既然開始時帶着誠意，分開時亦應好好說再見。

▼▼▼想提出分手又不知道如何開口？兩性心理學家在《Psychology Today》享了10個提出分手時，有效令對方的傷痛減至最低的建議▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

參考資料：BBC

▼▼▼同場加映：糖妹單身7年仍未能走出情傷，如你像糖妹一樣對舊情的傷害總是揮之不去。不如聽聽女星們的愛情金句，或許有所安慰。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼分手後應與前度聯絡嗎？馮盈盈回應前度婚訊被指小器，研究指8成人窺探舊愛新歡：勿比較（延伸閱讀）▼▼▼