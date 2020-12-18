《香港愛情故事》開播後引起話題，題材貼地論盡小情侶的上車辛酸。劇中龔嘉欣搬到男友羅天宇家暫住，慘遭未來老爺連串訓斥，向男友反映也無補於事，導致感情出現裂縫。

龔嘉欣暫住羅天宇家中，寄人籬下的生活並不好過。（《香港愛情故事》劇照）

龔嘉欣與羅天宇於《香港愛情故事》中飾演交往7年的情侶，早已到達談婚論嫁的階段，無奈兩人經濟能力有限，婚後置業成為他們最大的煩惱。龔嘉欣因被業主逼遷而暫住男友羅天宇家中，寄人籬下的生活並不好過。羅天宇一家五口居住百呎公屋，「睡房」只是以窗簾隔開的空間，狹窄的生活環境令人感到壓迫。

典型大男人性格的未來老爺（白彪飾）的無理要求最令龔嘉欣喘不過氣（《香港愛情故事》劇照）

不過，典型大男人性格的未來老爺（白彪飾）的無理要求才最令她喘不過氣。吃飯時，未來老爺因為她拿筷子的姿勢不對，便嚴厲地拍打她的手。其後更開展長輩式訓話，稱她既然同住一屋，便應該幫忙做家務，要求她拖地、洗碗、洗潔廁所，甚至清洗自己的內褲，令寄人籬下的龔嘉欣非常委屈。

▼▼▼劇中羅天宇一家五口因空間問題矛盾日生，每次聚首總會不歡而散▼▼▼

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劇中故事於現實中並不罕見，不少情侶因經濟壓力未能獨居，選擇搬到男友家中，與他的家人一起居住。然而，相見好同住難，要成功融入對方家中並不是一件容易的事。

台灣有網民分享了自己搬到男友家同居的經歷，情況與《香港愛情故事》中的劇情相似。她指自己每個星期也會到男友家中住一兩天，最近因租約期滿便決定搬到對方家中，與他媽媽3人同住。她除了每個月付租金外，亦會幫忙處理家務。然而，對方的媽媽卻向她表達家務上分工的不滿，認為她清潔浴室時不夠徹底，加上男朋友個性粗枝大葉，未有理會兩人的矛盾，令女生感覺自己像個寄宿者。

▼▼▼網民對台灣女生的故事意見不一，到底與男友家人同住應如何自處？▼▼▼

居住在別人的家庭，無論關係多親密，每人的生活習慣不同，自己的加入始終有機會為他人帶來不便。但如果你已主動分擔家務，配合對方家人的作息，他們仍然令你感覺難以相處，再勉強同住也許會令矛盾加深，結束同居關係可能是唯一的解決方法。

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資料來源：Newlywed Survival

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