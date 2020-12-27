心理測驗｜自問條件不差仍單身　發掘隱藏的戀愛優勢不再錯過愛情

外表溫柔文靜，熟絡後跳脫風趣的反差更令人驚喜。每個女生都擁有與別不同的魅力，單身的你可能正正就是忽略了自己受歡迎之處，令關注你的男生未能更進一步發掘你的優點。

若你自問條件不差，身邊卻遲遲未出現追求者，可能是因為你還未意識到自己隱藏的戀愛優勢。（《俗女養成記》劇照）

即將踏入新一年，單身的女生固然希望遇到理想的另一半。若你自問條件不差，身邊卻遲遲未出現追求者，可能是因為你還未意識到自己隱藏的戀愛優勢。只要注意與他人相處時的細節，適時展現出獨特的個性魅力，相信定能大大增加異性緣。

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試以直覺選出一個你最喜歡的風景。 A：櫻花盛開的春季 B：陽光與海灘的夏季 C：滿山紅葉的秋季 D：白雪紛飛的冬季

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更了解自己的戀愛優勢便應好好運用（《失戀33天》劇照）

▼▼▼同場加映：心理測驗｜聖誕想脫單﹗你身邊有多少暗戀者 他們為何不敢告白？▼▼▼

不少女生都有網購的習慣，收到貨物時難免出現貨不對辦的情況。若你發現貨物圖文不符，並不適合自己，你會如何處理？ A. 覺得是運氣不好 B. 馬上申請退貨 C. 在網上轉賣 D. 送給合適的朋友

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問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？ A：紫色 B：藍色 C：白灰色

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