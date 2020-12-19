心理測驗｜愈大愈難識朋友？旅遊地點測人緣指數　遊台是老好人？

有些人是天生的社交家，每到一個新的圈子總是能輕鬆融入。他們未必擁有亮麗的外表，但卻懂得與人相處的技巧，結交到真心好友。想知道自己有哪些缺點成為你結交新朋友的障礙，不妨透過以下的心理測驗了解多一點。

想知道自己有哪些缺點成為你結交新朋友的障礙，即做心理測驗了解更多。(《閨蜜2》劇照)

每個地方也有自己的風土人情，港人常到的台灣風景秀麗，當地人待人友善；法國人時尚而且隨性，崇尚自由的精神令人嚮往。雖然疫情肆虐，短期內也難以出國旅行，那麼當疫情緩和後，你最想到的地方會是哪裡？

▼▼▼到底你的人緣障礙在哪裡？即做以下心理測驗看結果▼▼▼

如果今個聖誕能到外地旅遊，哪個是你最想到的地方？ A：英國 B：台灣 C：法國 D：日本

▼▼▼按下圖查看心理測驗結果▼▼▼

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問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？ A：紫色 B：藍色 C：白灰色

▼▼▼按圖看你的內在真實性格▼▼▼

問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？ A：綠色 B：藍色 C：灰色

▼▼▼按圖看你現在的壓力狀態▼▼▼

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