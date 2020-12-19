心理測驗｜愈大愈難識朋友？旅遊地點測人緣指數　遊台是老好人？

撰文：李星慧
最後更新日期：
有些人是天生的社交家，每到一個新的圈子總是能輕鬆融入。他們未必擁有亮麗的外表，但卻懂得與人相處的技巧，結交到真心好友。想知道自己有哪些缺點成為你結交新朋友的障礙，不妨透過以下的心理測驗了解多一點。
想知道自己有哪些缺點成為你結交新朋友的障礙，即做心理測驗了解更多。(《閨蜜2》劇照)
每個地方也有自己的風土人情，港人常到的台灣風景秀麗，當地人待人友善；法國人時尚而且隨性，崇尚自由的精神令人嚮往。雖然疫情肆虐，短期內也難以出國旅行，那麼當疫情緩和後，你最想到的地方會是哪裡？
▼▼▼到底你的人緣障礙在哪裡？即做以下心理測驗看結果▼▼▼
如果今個聖誕能到外地旅遊，哪個是你最想到的地方？
A：英國
B：台灣
C：法國
D：日本
▼▼▼按下圖查看心理測驗結果▼▼▼
+3
+3
+3
▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】韓國瘋傳顏色揭真實個性，看到這種色反映壓力快爆煲？▼▼▼
問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？
A：紫色
B：藍色
C：白灰色
▼▼▼按圖看你的內在真實性格▼▼▼
問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？
A：綠色
B：藍色
C：灰色
▼▼▼按圖看你現在的壓力狀態▼▼▼
▼▼▼【按下圖更看多心理測試】日Twitter瘋傳畫五角星揭個性：誰愛情易受傷遲婚率高（延伸閱讀）▼▼▼
+4
+4
+4