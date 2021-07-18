心理測驗｜拿杯子揭示你美完主義？　不握杯耳創意無限不愛束搏

【心理測驗】除了面部表情可以反映一個人的真實想法外，肢體語言同樣能揭示你的個性特質，透過拿杯子的方式便可知道你於別人心中的印象如何。
雖然大部分人也可以從語言上偽裝自己，但身體語言卻往往難以控制。在人與人的交流中，除了對話，還可以透過對方的身體語言探索他的真實想法。同樣地，對方也能從觀察我們的動作從而更了解自己。想知道你於別人心目中是個怎樣的人，原來從拿杯子的方式已略知一二。
問題：你平時拿杯子的方式是？
1. 把杯耳放在手指之間，用手抓住杯子
2. 輕輕握住杯耳，並將尾指靠在下方
3. 將拇指放在杯耳下方，掌心抓著杯子主體
4. 手掌握住杯耳的另一側
5. 只用手指握住杯耳
6. 手指輕扣杯耳，拇指與尾指頂住上下端
▼▼▼【按圖查看心理測驗結果】▼▼▼
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參考資料：Coruja Prof
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問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？
A：紫色
B：藍色
C：白灰色
▼▼▼【按圖看結果】你的內在真實性格是......▼▼▼
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問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？
A：綠色
B：藍色
C：灰色
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