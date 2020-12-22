心理測驗｜聖誕想脫單﹗你身邊有多少暗戀者　他們為何不敢告白？

談情說性
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聖誕將近，單身的女生當然希望於佳節覓得良緣，與心儀男生共度浪漫聖誕。不過他語帶曖昧、似是而非的行為令人摸不清心思，不禁苦惱着對方是否也同樣暗戀自己。

到底你身邊有沒有暗戀你的人？(《戀愛可以持續到天長地久》劇照)

表白是件需要勇氣的事，而你的一舉一動亦有機會影響着暗戀者的決定，他們或會認為你太強勢，或太出眾而放棄告白，不想錯失交往的機會，不如做一做以下心理測驗，了解自己身邊有沒有暗戀者吧！

不少女生都有網購的習慣，收到貨物時難免出現貨不對辦的情況。若你發現貨物圖文不符，並不適合自己，你會如何處理？

A. 覺得是運氣不好

B. 馬上申請退貨

C. 在網上轉賣

D. 送給合適的朋友

▼▼▼按下圖查看心理測驗結果▼▼▼

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問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？

A：紫色

B：藍色

C：白灰色

▼▼▼按圖看你的內在真實性格▼▼▼

問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？

A：綠色

B：藍色

C：灰色

▼▼▼按圖看你現在的壓力狀態▼▼▼

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