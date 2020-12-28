男人錢多錢少不重要　找個知冷知暖才好：女人遇真愛不介意一起捱

電影《北京遇上西雅圖》裏湯唯飾演的文佳佳，看似拜金，但她卻有這樣的一句：「男人錢多錢少不重要，找一個知冷知暖的才好。」

愛情不是坐遊艇，吃法餐就幸福，而是跑幾條街，去買你最愛吃的豆漿油條。（《北京遇上西雅圖之不二情書》劇照）

她隻身從北京來到西雅圖，身上僅有的是她的情人，嚴格來說是有婦之夫的情人，給她無上限的信用卡、電影《Sleepless in Seattle》給她的憧憬、以及她肚裏的孩子。

起初她炫富的性格，令人相當討厭，直至她遇上服務她的司機Frank，命運安排他們走近，後來這位被標誌着「拜金」的女孩，坦白了內心最深的感受：

「他也許不會帶我去坐遊艇，吃法餐，但是他可以每個早餐都為我跑幾條街，去買我最愛吃的豆漿油條。」

唯飾演的文佳佳遇上服務她的司機Frank，被他的真心付出所感動。（《北京遇上西雅圖》劇照）

有人說，女人30歲前都會在意男人的外表與財力，30歲後則只看那個男人是不是真的愛自己。我比較少寫用年齡劃分的愛情觀，但值得我們思考的是為何會有這類的說法？應該說，女人30歲前愛情上遇見過的波折與傷害都不少，到30歲的所謂「大限」來到了，開始不求男人有多帥，只在乎他有多好。首先我不認為30歲是「大限」，很多女人在30歲以後是愈來愈漂亮的，但30歲後的女人所經歷過的愛情厚，卻是事實，在她見過的人愈來愈多之後，她總算開始辨別到誰值得她用心去愛，誰只是來找她消費時間。

文佳佳拜金，但她最後也頓悟到一個男人若只滿足你物質上的要求，卻從來沒有給你心靈上的滿足，尤其作為第三者不見光的那一種情人，境況是多麼可悲？既要遭世間指責破壞其他人家庭，又要自己一個人捱過所有的寂寞，單是幻想一下就覺得慘。

問問自己，你自己的內心深處到底想要的是什麼？他給你物質，但不能給你真正的愛，這樣的關係最終真的會幸福嗎？你知道的，他的錢多，願意給你的錢也多，但愛情不是坐遊艇，吃法餐就幸福，而是跑幾條街，去買你最愛吃的豆漿油條，他真心的付出，才會真正的感動你。

名牌包再名貴，也貴不過他知妳冷、懂妳暖的心。（《北京遇上西雅圖》劇照）

「我有的是包、我生日有包、聖誕節有包、情人節有包、我兒童節也有包，」文佳佳很激動：「我全是包，我只有包！」電影中，每當她的情人沒時間陪她，便會送她一個名牌包。

但名牌包再名貴，也貴不過他知妳冷、懂妳暖的心。

他送她名牌包，她會高興，但這不是幸福。幸福，是她看着你默默為她付出，然後送她一份你能力合理負擔的禮物；而非你家財千萬，然後隨意買10份禮物，用來填補她空洞的寂寞。

後來，文佳佳回國後，勇敢地向她的情人提出分手。

「老鍾，我們分手吧。」老鍾正是文佳佳的情人。

「哪個成功的男人不是在外面跑，回不了家而忙生意的？你看那些在家陪老婆孩子的男人，哪個是有出息的？我給妳錢花，妳又嫌我沒時間陪妳。」

老鍾動氣：「天晴的時候，妳要下雨，等下雨了，妳又要天晴！」

「不是錢的問題，」她淡然：

「是你不在我心裏了。」

他也許不會帶我去坐遊艇，吃法餐，但是他可以每個早餐都為我跑幾條街，去買我最愛吃的豆漿油條。

這個為你跑幾條街，去買你最愛吃的豆漿油條的人，出現了沒有？

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關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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