在2021新一年的開始，相信有不少單身者都渴望身邊有摯愛陪伴，愛情上有新的突破。很多人在尋找真愛的路上磕磕碰碰，想要認認真真談一場戀愛卻一直「脫單無能」，即使自身條件不錯卻也擺脫不了「單身一族」，很多人會將原因歸咎於他人身上或者覺得時機不對，但事實上問題可能是出在自己身上！

許多條件不錯的單身者為什麼遲遲無法脫單呢？（《Live On》劇照）

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「母胎單身」者無法脫單的原因？

沒有戀愛經驗的「母胎單身」者不在少數，根據交友軟件Omi對超過1,000名使用者進行的一項調查問卷中，結果顯示有超過一半的使用者都是「母胎單身」，其中男性用戶更佔了近七成。單身的原因有很多種，有的人選擇單身享受無拘無束，有的人苦苦尋覓真愛，愛情卻一直交白卷。一直無法脫單，莫非是天生的「戀愛零分」？

脫單的關鍵在於改變心態？（《Live On》劇照）

▼▼▼【「母胎單身」者無法脫單的5個原因】▼▼▼

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交友App使用者票選5大「擇偶條件」

在速食的年代，使用交友軟件擴大社交圈子，甚至認識另一半也是普遍不過的事。許多人即使踏出第一步，開始使用交友軟件來認識異性，卻總是屢戰屢敗。或者你不是遇不到對的人，而是忽略了一些鍵因素。正所謂「知己知彼，百戰百勝」，交友軟件Omi就統計出使用者票選的前5位「擇偶條件」，幫助大家了解人們挑選對象時最在意的因素，用家可藉此進一步「擬定策略」，充實及改善自己，增加自信後勇敢踏出第一步，找到合適的對象！

愛情需要勇敢踏出第一步！（《女神降臨》劇照）

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