整容潮流瞬息萬變，大眾的審美觀也在不斷轉變。韓國最新整容範本也風格大變？過去備受吹捧的「網紅臉」漸漸被人唾棄，人們不再追求「間尺鼻」、「錐子臉」的標準美女臉，如今五官自然、樣貌清新更顯美感，成為最新的整容潮流！

過去備受吹捧的「網紅臉」漸漸被人唾棄，如今審美標準更是追求清新自然？（rohyoonseo@IG）

韓國最新整容模板出爐 「小宋慧喬」自然外貌受追捧

過去許多女生為了追求完美而整容，往往整成擁有大眼睛、厚重雙眼皮、錐子臉、間尺鼻的「網紅臉」。雖然五官精緻得無懈可擊，但看上去卻十分僵硬，如同倒模美女，少了自然美感。如今在「網紅臉」審美疲勞的風氣下，整容界吹起一股「自然風」，務必讓外人看不出整容痕跡，五官不再整到極緻，自然有些許缺陷的五官反而更受歡迎。

盧允書自然外貌氣質出眾引起關注。（rohyoonseo@IG）

近來，1999年出生的韓國年輕模特兒盧允書（노윤서）的自然美貌引起熱議，她擁有自然的雙眼皮，細長型的眼睛不算圓大但卻精靈有神，鼻子擁有自然的弧線，不會過分畢挺，雙唇厚薄適中，面型精緻小巧，渾身散發清冷氣質吸引人視線，更被指氣質與宋慧喬有些相似。

盧允書不是令人一眼驚艷的大美女，但自然小巧的五官充滿個人特色，比起複製的人工「網紅臉」更有辨識度，是耐看型的美女，愈看愈有氣質。一臉自然無害的盧允書，如同鄰家的女孩一樣，散發著清純氣質。盧允書的自然而迷人的容貌，讓不少韓國女生想要變成她，拿著她的照片去整容醫院整成盧允書一樣的「初戀臉」，成為韓國最新一大整容模板！

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