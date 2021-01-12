燕雲台｜竇驍收服何超蓮靠超好脾氣？為賺學費曾洗碗、髮型屋掃地

《燕雲台》由竇驍、佘詩曼與唐嫣主演，講述蕭家三姊妹的傳奇一生。由唐嫣飾演的三妹蕭燕燕與由大姐佘詩曼飾演的蕭胡輦同樣愛上竇驍飾演的韓德讓。戲內的竇驍戲分甚重，文武雙存迷到蕭家姐妹與觀眾；戲外的他除了是賭王何鴻燊三房千金何超蓮的男朋友，更有一段不平凡的過去，為了做演員，曾一天做三份工作，洗碗又做「洗頭仔」。

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竇驍兒時家道中落 為賺學費一天打三份兼職

今年32歳的竇驍在2010年出道，首部作品是由張藝謀執導的《山楂樹之戀》，飾演男主角「老三」；於2017年在《楚喬傳》中飾演燕洵，大受歡迎，成功走紅。不過，竇驍的童年並非一帆風順，本出身小康之家的他，小時候便隨家人舉家搬到加拿大，後來卻家道中落，竇驍自16歳起，便開始打工。

燕雲台｜由唐嫣飾演的三妹蕭燕燕與由大姐佘詩曼飾演的蕭胡輦同樣愛上竇驍飾演的韓德讓。戲內的竇驍戲分甚重，文武雙存迷到蕭家姐妹與觀眾；戲外的他除了是已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮的男朋友，更有一段不平凡的過去。（《燕雲台》劇照）

入行前家道中落 日打3份工只為賺學費

竇驍在節目《非常静距離》中，大談入行前的生活。他回憶，第一份工作經驗是義工，因為畢業要求；後來的工作當然是為了賺學費。竇驍指當時就做了三份工，早上九時到晚上六時就全職當學徒，主持人問到，「需要為客人洗頭嗎？」竇驍卻笑稱只能掃頭髮，因為「洗剪吹很難」，不過後來因英語好而「攀升」到接電話，由於脾氣好，當時客人都很喜歡他；晚上七時半到十二時，他就會在夜市中擔任舞台燈光音效，有時也在停車場當交通指揮官；零晨再到台灣餐館備餐，把洗好的菜放在保鮮盒內。

後來就似所有明星們的故事，竇驍因陪朋友參加了加拿大「陽光男孩」的比賽，最終奪得了冠軍，因而展開了演藝事業。

不過，或許是這般刻苦經歷，才令竇驍更懂愛錫身邊人？

燕雲台｜竇驍同何超蓮早前展開同居生活，兩人形影不離，實在相當甜蜜。(竇驍微博)

竇驍何超蓮愛得高調：竇驍為她綁鞋帶 何超蓮炮製三個蛋糕為男友慶生

賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍感情穩定，愈愛愈高調。竇驍去年亦有陪同女友一起出席其父賭王何鴻燊喪禮，同時二人也疑展開「半同居」生活，不時在社交媒體上「深夜放閃」，十分甜蜜幸福。

竇驍對何超蓮照顧無微不致，何超蓮也時時為男友製造驚喜，如早前生日，何超蓮便特地為男友製作了三個蛋糕，更親暱地稱竇驍為「小豆豆」，而竇驍也在微博上分享：「我工作了一整天，在我最累最累時竟然有人為我做一個蛋糕，很感謝。」

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