年紀大了便不能性感？62歲的日本女星宮崎美子打破這個定律，她為紀念入行40周年，早前推出性感寫真及月曆，由攝影大師篠山紀信操刀。寫真公開預售時更一度登上日本購物網Amazon月曆榜銷售冠軍，人氣程度不輸年輕女星，更有人指《戀愛可以持續到天長地久》的22歲女主角上白石萌音與年輕的宮崎美子撞樣。

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有網民指上白石萌音與年輕時的宮崎美子樣貌相似。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

清純形象一炮而紅

香港觀眾對宮崎美子的印象大概是「臉很熟悉，但叫不出名字」，她近年大多在日劇或電影中飾演主角的媽媽。其實她早於1979年已經入行，一開始是以模特兒身份出道。

而她與攝影大師篠山紀信的緣份從40多年前便開始，當時還在熊本大學讀書的她參加「讓篠山紀信為妳拍照」模特兒招募活動，不懂化妝打扮的她以為一定會輸，篠山紀信卻以一句「純樸的感覺也不錯」讓她入選。篠山紀信為她拍的第一張照片，為宮崎美子帶來不少出演廣告的機會。

宮崎美子因清純形象一出道就爆紅。（minolta x-7廣告影片截圖）

宮崎美子當年清純可愛的形象大受歡迎，大學還未畢業便被邀請演出劇集，成為晨間劇《元気です！》的女主角。雖然甫出道已經一炮而紅，但之後未有太多演出機會，曾經經歷過事業低潮期，黑澤明成為她第二個伯樂，1985年演出黑澤明的晚年代表作《亂》，開始廣為觀眾認識。

前衛愛情觀：婚姻生活不如想像中美好

宮崎美子以62歲之齡拍攝性感寫真，不少人佩服她的勇氣，其實她在感情路上也是如此一無所懼，宮崎美子與前夫的愛情故事也十分傳奇。根據日媒《女性セブン》報導，宮崎美子在1989年與導演上川伸廣結婚，一年多後離婚，在那個「結婚就是女人最大成就」的舊時代，宮崎美子也算是個奇女子。

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參考資料：《女性セブン》

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