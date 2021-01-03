鄧紫棋獲男友贈78萬三角琴爆喊　哪男星為哄妻　花14年準備禮物？

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鄧紫棋（G.E.M.）與造型師Mark感情穩定，一度傳出婚訊。日前，G.E.M.上傳拆聖誕禮物的影片，片中她與Mark穿上情侶裝，拆開男友貴重又有心思的禮物後，她又驚又喜，更開心到當場落淚。

G.E.M.指男友不捨得買車　卻為自己擲78萬買三角琴

G.E.M.拆開禮盒後驚見鑰匙，當Mark告知禮物是她夢寐以求的三角琴時，她拍手叫好。G.E.M.在Instagram憶述上星期到琴行試琴時，一試便愛上Steinway B-211型號的三角琴，這部有錄音和編輯功能的鋼琴價值港幣78萬， 「考完駕照卻連一輛車都沒捨得買 」的她礙於價錢而猶豫不決。正當G.E.M.下定決心購入人生第一台三角琴，洞悉女友心意的Mark便買下三角琴送給她當聖誕禮物，G.E.M.直言這是自己收過最驚喜的禮物。

▼▼▼點擊看G.E.M.收到禮物後的反應▼▼▼

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其實圈中亦有不少愛妻號有獨特的 「寵妻方式 」，不僅在大時大節，偶爾也會為另一半送上有心思的驚喜禮物。

▼▼▼點擊看男星們的 「寵妻禮物 」｜誰贈老婆天上星星？哪男星花14年為老婆準備一份驚喜，被指「超級寵妻狂魔」？▼▼▼

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