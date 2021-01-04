燕雲台｜唐嫣情路不平坦　受傷終遇羅晉給安全感：我永遠是你依靠

【燕雲台】佘詩曼、竇驍、唐嫣主演的劇集《燕雲台》在無綫播出，唐嫣在戲內演傳奇皇后蕭燕燕。現實中唐嫣與屢屢飾演情侶的羅晉戲假情真，2018年在維也納舉行婚禮，共諧連理，今年更誕下女兒，組成幸福的三口之家。羅晉在婚禮中請唐嫣「餘生請多多指教」，她則以一句「我嫁給了愛情」作回應，洋溢着甜蜜笑意的唐嫣，原來也曾經受過傷……

《燕雲台》講述遼國皇后蕭燕燕的傳奇故事，蕭燕燕（唐嫣飾）機緣巧合下遇到遼國皇帝遼景宗，被逼成為遼國皇后，放棄所愛的青梅竹馬韓德讓（竇驍飾）。

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唐嫣在《燕雲台》中飾演蕭燕燕。（《燕雲台》劇照）

曾與邱澤被公認一對 男方自稱單身「宣布分手」

唐嫣和台灣演員邱澤以往的緋聞為人矚目，她與邱澤在2011年因拍攝《夏家三千金》認識，傳出戀情是因為邱澤上傳車廂的照片時，被人發現陳內貼有唐嫣的照片。當時初到內地發展的邱澤，並沒有公開戀情，每每問及與唐嫣的戀情時，他都堅稱是兩人只是朋友關係。

但唐嫣仍不時飛到台灣探望對方，生日時也在微博第一時間為對方送上祝福，兩人雖未有明言，但已是圈中公認的一對。2013年，邱澤受訪時表示跟唐嫣沒見面7個月，並宣稱自己是單身，間接宣布與唐嫣的「分訊」。而自稱是唐嫣的助理以網民「叮噹貓愛糖糖」在微博「爆料」，為唐嫣忿忿不平，上傳唐嫣與邱澤的合照，並發表長文指控邱澤謊話連篇。

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曾受傷終找到安定的依靠

唐嫣與丈夫羅晉因為拍攝《亂世佳人》相識，當時唐嫣依然與邱澤傳緋聞，兩人初相識只是朋友關係，但蛛絲馬跡中似乎也能看出羅晉對唐嫣的好感。兩人合作拍攝《X女特工》時，羅晉被傳媒問到唐嫣哪個表情最可愛，他直言「我沒有辦法說她的哪個表情可愛，因為她的那種可愛是渾然天成的。」

唐嫣與羅晉認識多年才開始拍拖。（《錦繡未央》劇照）

兩人由2012年開始在多套劇集合演情侶，在不少人眼中是匹配的一對，但真正擦出愛花火卻是在2016年合演《錦繡未央》的時候，而羅晉與邱澤對戀情的態度也截然不同，兩人拍拖不久後便公開關係。

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羅晉表白：「我的肩膀永遠是你的依靠」

唐嫣的生日是12月6日，羅晉選擇在2016年12月6日12點06分在微博上公開戀情，以一句「我的肩膀永遠是你的依靠」向她表白，這句承諾對受過情傷的唐嫣而言，比「我愛你」更加踏實。而唐嫣也立即轉發微博，並附上一句「緣來是你」。此後，兩人毫不忌諱地公開「放閃」，一向對戀情低調的羅晉，卻把所有的高調都給了唐嫣，就是為了給她最大的安全感。

羅晉將自己和唐嫣的童年照用執相軟件「p在一起」，上傳「童年合照」公開戀情。（微博@羅晉）

2018年維也納舉行夢奶婚禮 唐嫣：「我嫁給了愛情」

羅晉給了唐嫣完美的愛情，也為她舉辦了一個童話式婚禮，兩人的婚禮以「騎士與公主」的主題佈置，在維也納皇宮舉行，現場一片花海，穿上婚紗的唐嫣就宛如童話書中活生生走出來的公主。婚禮不公開，不張揚，只邀請熟悉的親友參加，入場也不能帶手機，細水長流的愛情也是如此，不鋪張，默默地牽手一生。

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