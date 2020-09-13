形形色色的娛樂圈總是充滿各種誘惑，但其中卻仍有一股清流，不少男藝人與另一半愛情長跑超過十數年，例如是黃浩然、古巨基及周柏豪柔情專一的「好老公」形象溫暖了不少粉絲的心。究竟眾人心中的愛妻好男人，又具備哪些特質呢？

44歲黃浩然曾患罕見疾病 有感家人最重要

男藝人黃浩然是圈中出了名的愛妻號，他近日在IG上傳一張幸福家庭合照，全家人正在為他慶祝44歲生日，照片中黃浩然及太太莫家嘉（Kaka），還有兩個可愛兒子都露出甜蜜笑容，幸福滿瀉！

黃浩日與太太莫家嘉感情甜蜜。（wonghoyinraymond@IG）

感恩現在擁有的一切！

黃浩然與太太一起慶祝44歲生日：

黃浩然與太太莫家嘉早於2005年便結婚，至今已超過15年，在這期間黃浩然是緋聞絕緣體，除了工作之外，家庭擺在他的第一順位，一有空閒時間便會陪伴家人。2014年黃浩然健康突然亮起紅燈，罹患罕見疾病「貝塞特氏症」，而太太及家人一直陪伴在他身旁對抗惡疾，夫妻倆人齊心跨過鬼門關讓他們更加意識到家庭的重要，也更加珍惜大家一起相處的時光。兩人結婚14周年時，黃浩然舉家一起到台灣旅行，他還親手製作玫瑰燈給老婆，感謝她多年來的愛護和包容，一家四口其樂融融，幸福模樣羡煞旁人！

黃浩然一家四口幸福合照：（點閱查看更多）

+ 4 + 4 + 4

古巨基與太太相戀27年 感情專一入行以來零緋聞

古巨基自入行多年以來，身邊就只有一位女伴，也就是現在的太太——陳英雪（Lorraine）。據悉她本身家境優越，卻甘心做古巨基「背後的女人」，從1994年開始成為他的助手兼經理人，默默協助安排其工作。二人日久生情，多年來保持低調戀愛，古巨基亦把戀情保護得十分好，對外也只形容陳英雪為「得力助手」。

古巨基與太太陳英雪（Lorraine）長跑多年一直低調恩愛。（Leoku@微博）

直至2014年古巨基突然在微博宣佈婚訊，二人才放閃把公開秘密曝光。兩人結束20年愛情長跑步入婚姻殿堂，出道以來一直零緋聞的古巨基，專一程度被外界封為「專情王子」，他常常在社交平台上分享與老婆溫馨的生活日常，幾十年的感情甜蜜依舊，彷彿永遠處於熱戀期中。今年已屆50歲高齡的陳英雪順利誕下一子，令兩人的愛情再錦上添花！

古巨基與太太陳英雪育有一名可愛仔仔：（點閱下圖）

+ 3 + 3 + 3

周柏豪

型男周柏豪入行以來感情一直保持低調，不論婚前婚後，他都鮮少提及太太及感情生活。周柏豪的太太朱敏君是圈外人，因此周柏豪的保密工作做得十分周全，而且經常强調要保護家人。兩人愛情長跑10年才於2016年「拉埋天窗」，雖然周柏豪入行多年，但是傳出過的緋聞是少之又少，去年十二月太太誕下女嬰，周柏豪又多了一個「暖爸」身份，顧家寵妻形象獲得不少粉絲讚賞！對愛情專一又深情的他，曾在2014年「叱咤樂壇頒獎禮」上公開發表愛的宣言，對另一半的甜蜜告白甜入心坎：

感謝你陪我長大。好感謝你，我會跑快點，跑到我們的終點，我愛你，多謝你的耐性。

周柏豪上年喜獲「前世情人」升級做新手爸爸。（punkhippie@IG）

專一型男周柏豪升級做新手爸爸：（點閱下圖）

好老公有什麼特質？

俗語有云：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，每個女人都渴望能擁有一個「絕世好老公」，負責自己下半輩子的幸福。其實好老公特質從日常生活中的相處已經能看出端倪，擁有這五個特徵，代表你已經遇到適合的對象，展現他貼心又溫暖的一面，最後只需用時間去證明他會帶給你幸福！

好老公都擁有以下這些特質？（Samantha Gades/Unsplash）

5個好老公特質：（點閱下圖）