女生讀書會｜王爾德說：「女人結婚是因為好奇，男人結婚是因為累了，結果大家都失望。」平凡情侶沒有大文豪幽默與心思細密，相遇相知已很難，想不到相處最難。腦科學專家黑川伊保子寫成《老婆使用說明書》一書，道失望的男人想逃避，失望的女人便生氣，男女求相處，不如讀讀說明書。

男人覺得婚姻好可怕 女人最「忌」翻舊帳？

情緒時時被視為不好的東西，「情緒化」的女子，於很多男子來說，更是麻煩至極，《老婆使用說明書》寫到，覺得「老婆很可怕」的老公越來越多，最怕是伴侶動輒生氣，二人的感情就漸漸消磨，男的不明所以，女的卻又無辜的背上「情緒化」的罪名。

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男女差異不在腦部結構 在於「瞬間的選擇」？

人工智慧研究員、腦科學評論家黑川伊保子就以腦科學的立場，解說男女大腦結構上沒有分別，她也不認同哪一性別會更常使用左腦或右腦的說法。但她就寫到，男女自古的生存策略有異，「瞬間的選擇」也是恰恰相反，簡單來就是，男人是「求結果與解決方法」的思考模式，而女人則是「求過程與共鳴」，也就解釋了為何男女總是溝通不來，而男人最怕的「翻舊帳」幾乎是女人的「求生機制」。

與其選擇天真可愛惹人憐愛的女子，不如選個有量度的女人當老婆？（《逃避雖可恥但有用》劇照）

與其選擇天真可愛惹人憐愛的女子，不如選個有量度的女人？

或許你會說，與最熟悉的伴侶相處，哪用說明書？《老婆使用說明書》通書都是說女人為何生氣，為何女人一旦認真交往，都不再溫柔可愛，似是站在無辜男人的一方，甚至寫：「與其選擇天真可愛惹人憐愛的女子，不如選個有量度的女人？」

人工智慧研究員、腦科學評論家黑川伊保子就以腦科學的立場，解說男女該如何相處。（《逃避雖可恥但有用 新春SP》劇照）

不過，筆者愈讀，愈覺自己也身為女子的作者黑川伊保子不是為女子「解話」，對於情緒泛濫，她隻字不提應該不應該。女人剛強或柔弱，大量或小器，都不用為了自己的情緒與感受而感到抱歉。黑川伊保子這樣「貼地」地包裝，不過旨在道出，那些「不合理的情緒」和「相處的苦笑」，就是人之常情，就是構成生活中的抑揚頓挫吧。最重要還是，臭味相投，哄哄鬧鬧，卻依然相伴相依。

參考資料：《老婆使用說明書》

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