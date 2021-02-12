分手8年情侶復合後學懂溝通　疫情改變拍拖模式：有心見要識變通

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-02-12 20:00

情人節2021．情侶故事｜分手後放不下過去，還想要與對方從頭愛一次，多少情侶在離離合合的過程中更認清最愛。然而，於8年前分手的Yan與Yvonne，再次戀上並非情深，反而是因為放下了，才能以新的角色走進彼此的生活。

一個是「恐怖」情人 另一個則冷血得過分

8年前，Yan與Yvonne於流行於女同性戀者間的交友論壇上認識，經過數次約會後便決定交往，戀情只維持了短短3個月。習慣身邊伴侶一個接一個的Yan坦言：「當時正值空窗期，覺得Yvonne不錯便主動出擊，誤打誤撞下開始交往。」未曾深入了解，兩人便經歷了第一次分手。習慣把苦澀藏在心裡，Yvonne表示分手後一定會封鎖前度，「因為我不想傷心，亦不希望成為stalker。寧願自己收起悲傷，也總好過跌入漩渦，對方不會知道你有多傷心，亦都不會有其他人可以幫到你。」

這套情傷療法被Yan認定為冷血無情，她覺得兩人分手的原因是由於對方出軌，便死心不息地留意Yvonne的社交平台，「她的IG追蹤了誰、誰Like了她的相片、WhatsApp的最後上線時間，我大部分時間也像個Stalker。」最誇張的一次，她於Yvonne家的後樓梯間守候埋伏，行徑猶如恐怖情人。

未曾深入了解，當時兩人交往3個月便經歷了第一次分手。（黃寶瑩攝）

工作體會學懂將心比己 一改壞脾氣成就復合

分手後，雙方都有成長，尤其是Yan一改壞脾氣，比從前多了百倍耐性，為兩人復合埋下契機。Yvonne笑言，Yan從前可以於早、午、晚三餐也無緣無故地發脾氣，要對方承受她的冷暴力，所以對於她有此改變亦感意外，而這轉變原來源自她於工作上的體會。Yan從事銀行業，每天面對林林總總的客人，自然訓練出無比耐性。「那些是完全與你無關的人，但都可以說出如傷害性如此大的說話，你就會將心比己，反思如果自己向最親的人這樣說話，對方承受的傷害有多大。」

Yvonne分手後一定會封鎖前度，卻令Yan誤會她另結新歡。（黃寶瑩攝）

▼▼▼Yan與Yvonne於8年後終於尋找到兩人獨有的溝通方式，於烘焙店炮製情人節蛋糕更是充滿默契，想與另一半一起製作情人節蛋糕的話，不妨參考一下Bakebe的蛋糕款式▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

與Yan相反，Yvonne習慣收起情緒，「我會將所有不開心收起，有好多段關係的完結都是因為我一直沒有說出問題，然後有一日炸彈爆炸。」要讀出她內心的想法，Yan形容過程像哄小孩。「我們有一套自己的溝通方式，慢慢引導她講。以前可能多是盤問，但現在我會以選擇題引導她。只要你有耐性，她就會講。」

疫情下索性到公園野餐：想見面無論辛苦都見

多少對情侶經不起疫情的考驗，她們卻不就此屈服，反而更珍惜相處的時間。她們一個住田灣，一個住荃灣；一個週末放假，一個只休星期二，疫情下要見面更是難上加難。Yan卻認為，只要有心見面，就會尋求變通，「兩個人真的想見面，無論多辛苦都會抽時間見，那怕只係吃一碗糖水，在街邊食串魚蛋。其實有時都辛苦㗎，咪互相遷就。」從前的拍拖節目不外乎行街睇戲食飯，疫情下禁晚市， 她們索性準備露營用具，到公園野餐。

▼▼▼Yan與Yvonne於疫情下更珍惜相處的時間，到處尋覓隱世秘境，以下這些地方你又有沒有到訪過？▼▼▼

Yan與Yvonne已復合2年，並準備踏入人生的另一階段。

Yan與Yvonne性格一動一靜，將各自的興趣帶到對方的生活中。Yan笑言第一次帶Yvonne行飛鵝山，她卻因為畏高而哭。自此她便為她安排較輕鬆的活動，例如乘車到大帽山欣賞芒草、租露營車看日出，發掘香港的隱世美景，記下兩人沿途的風光。既然Yvonne為對方改變拍拖模式，嗜甜的她亦希望Yan能與她一起做甜品，每個星期為她定下一個習作，並於Instagram＠murmur.time中紀錄。Yan說：「她教我一些我不懂的，而我又可以分享一些她不知道的事，兩個人相輔相成，這段關係才會充滿新鮮感」

場地提供：Bakebe

▼▼▼【按圖看】每對情侶都有個故事，Ernest與Essky在疫症下有個不一樣的新婚經歷，為慳錢自己「吊」沙發上樓？婚照也是在家中拍攝？（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【按圖看】每對情侶都有個故事，婚攝師Jacky疫境自強造就與相識19年同學Netalie的愛情，重新認識更定終身，兩人對彼此有何改觀？（延伸閱讀文章）▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】每對情侶都有個故事，90後女生Kate與男友拍拖6年，一直都有同居的想法，他們如何在150呎劏房找到快樂，又如何解決同居爭吵？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

▼▼▼同場加映：新一年想追求心靈上的改變，不如從清理衣櫃入手。斷捨離是種生活哲學，參考斷捨離始祖山下英子的收拾方法，新一年有個新開始。▼▼▼