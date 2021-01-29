林心如霍建華頭貼頭慶生　仍拖手入睡　密友更能維持美滿婚姻？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-29 14:40

【林心如霍建華愛情】日前，林心如迎來45歲生日，霍建華心思安排慶生，林心如釋出二人甜蜜合照，羨煞旁人。林心如在2016年嫁給小3歲男星霍建華，並在2017年誕下女兒「小海豚」，婚姻美滿，卻不知為何常傳出婚變，更指已談判好共同撫養與財產。 向來低調的二人沒有作出任何回應，一直以行動證明，世間上真有密友成夫婦的美好愛情。

林心如與霍建華甜蜜慶祝生日。（loveruby_official@instagram）

在林心如45歲生日會上，除了有劇組人員為她慶祝，當然不少得老公霍建華；霍建華為林心如在生日會現場擺滿粉紅色汽球，又送上各式各樣的生日蛋糕，如巨型壽桃、金鐘獎及金馬獎造型等蛋糕，令林心如驚喜萬分又甜在心頭，壽星更在Instagram中分享了甜蜜合照，並說：「謝謝親愛的，很用心的安排開心，生日沒什麼大願望，只希望所有我愛的你們平安健康快樂。」

▼▼▼林心如和霍建華結婚快5年，期間曾傳出二人已經簽紙離婚，但二人每每用行動否認傳聞，按圖回顧林心如和霍建華從友誼走到結婚時刻▼▼▼

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相識10年才「相愛」 是因為怕失去最好朋友？

林心如和霍建華2016年5月宣布交往中，同年7月便在峇里島結婚，外界都認為一切來得太快時，二人其實早已認識了十多年。2005年拍攝《地下鐵》而相識，一直都是保持好朋友的關係，霍建華曾說過他有「感情潔癖」，打算一個人過一輩子就算，婚後他在《魯豫有約大咖一日行》透露，剛認識林心如時也有感覺的，但礙於名氣，他決定保持友誼關係：「因為是很好的朋友，你不想捅破，因為不想破壞這個友誼。我對愛情這種事特別沒把握。因為已經是好朋友，一旦你產生了另外一種情感，萬一沒有處理好，我覺得連朋友都會做不了。」、「我沒什麼朋友，就覺得和她這樣的感覺很好，不想失去她，是很害怕的。」

但緣份驅使下，二人空窗期多時，剛好彼此身邊都沒有人，便走在一起了，林心如多次被問有甚麼契機令好朋友成為戀人，她也說不出答案：「自然而然。」台灣主持人張小燕則有這樣看法：「我覺得他其實一直愛着妳。」

我嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事，人生當中可以嫁對一個又帥又好又理解我又包容我的好老公。 林心如

林心如和霍建華無論工作多忙都會過彼此生日。（林心如 Facebook）

好朋友發展愛情不罕見 科學家：能維持美滿婚姻

公開感情後不用再躲來躲去，更可以大方在路上手牽手是令霍建華最感動；婚後，牽手入睡、照顧小朋友都成了日常，時間都花在彼此身上。

相信很多人都不明白，朋友為何可以成戀人，不過電便是不過電；有些卻是怕了失去一個重要的人，寧願留在友人位置，起碼可以一輩子，林心如卻慶幸：「我們現在雖然是夫妻了，可我（們）還可以是朋友。」也感激對方說：「謝謝你總是讓我做自己。」

認識你這麼久，從以前能跟你當朋友，就是我覺得很幸運的事情，現在我們成為夫妻，這是我更幸運的事情，未來會有很多的事情可能會有風風雨雨，會有很多很多的狀況考驗著我們，我希望我們可以同心協力，一起牽手、一起共同努力面對未來的生活，我愛你。 霍建華

林心如感謝霍建華對她做的一切。（林心如 Facebook）

最理想的情人關係不過是「Soulmate」（靈魂伴侶），既有愛，也有心靈交流，2014年，美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）公開一份有關幸福與婚姻關係研究報告，發現已婚的人比單身的人更加幸福，對生活的滿意度也更高；科學家指出其中一樣令婚姻可以保持美滿的方法 --友誼。研究指最美滿的婚姻，是伴侶也是他們最好的朋友。（especially if, as we find, their partner is also their best friend.）美國電視台Bravo TV節目《Friends to Lovers》中的調查發現，1000人中便有約1/3的人試圖向好朋友表白，最終也成功由友誼昇華至愛情。

雖然一切講求天時地利人和，但感覺這回事「確認過眼神，（我）遇上對的人。」

▼▼▼按圖看看林心如和霍建華幸福時刻▼▼▼

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▼▼▼同場加映：台劇近年急起直追，今年的《想見你》、《誰是被害者》都大獲好評。在11月首播，由郭書瑤、禾浩辰主演的《未來媽媽》更憑談及男女對婚姻、生育的價值觀，引起熱話；是男生想法太膚淺，還是女生真的想太多了？點擊即看《未來媽媽》經典婚姻金句（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼