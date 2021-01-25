湯怡驚喜奉子成婚嫁麥秋成美滿人生 一個優點被封「絕世好女友」

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-01-25 16:30

33歲的湯怡驚喜宣佈奉子成婚，於IG上分享與排舞師麥秋成的婚照，並感謝他令自己人生變得更美滿。湯怡幕前氣質清秀，幕後更是入得廚房，比被喻為「最佳女朋友」的唐詩詠更Girlfriendable，究竟哪個優惠被指更勝唐詩詠？

湯怡被網民大讚是「絕世好女友」，Girlfriendable氣質更勝唐詩詠。（IG＠yuenkaka）

湯怡與麥秋成分別於IG上分享喜訊，並驚嘆愛情的奇妙。兩人的緣份曾多次擦身而過，但最終仍能修成正果。湯怡表示麥秋成的出現令她的人生充滿甜蜜色彩與歡樂、變得完整。兩人的戀情比較低調，公佈婚訊後會排期註冊。礙於禁聚令，他們決定下個月先舉辦一個簡單的婚禮，疫情過後才補辦婚宴。

▼▼▼湯怡於IG上感謝麥秋成令自己人生變得更美滿，前度洪卓立亦大方留言送上祝福▼▼▼

湯怡：笑容甜美 煮得一手好菜 被封新一代絕世好女友

湯怡2006年參加《美女廚房》擔任美少女廚神時被發掘，當是已煮得一手好菜。她與前度洪卓立曾共同經營YouTube頻道「大洪小怡」，分享旅遊經歷與生活點滴，更令網民感受到湯怡Girlfriendable的氣質。時至今日，她仍然熱愛下廚，廚藝更大有進步。她不時於IG上分享親手製作的美食，小如麵包蛋糕，大至情人節晚餐，加上甜美笑容與健康性感照，成為了不少網民夢寐以求的「絕世好女友」。

▼▼▼準新娘湯怡「入得廚房，出得度堂」，按圖看她如何贏得「絕世好女友」的美譽：▼▼▼

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「絕世好女友」湯怡雖然已宣佈「封盤」，不過原來娛樂圈中仍有不少公認的「好女友」。縱使每個男生的擇偶條件各有不同，但無可否認的是，清純自然的氣質與涵養都是他們認同的Girlfriendable特質。

唐詩詠：上代絕世好女友 死心塌地體貼的鄰家女孩

唐詩詠外表平易近人，淡妝亦秀氣不減。（IG＠natalietong53）

唐詩詠外表平易近人，淡妝亦秀氣不減，演出的角色多是溫婉的小女生，清純氣質就連女生亦充滿好感。然而，她的感情路卻一波三折，先後與崔建邦、洪永城等男星交往，其中與崔建邦多次離合，更糾纏了8年多的時間。雖然交往期間男方不斷傳出緋聞，但她仍然默默忍受，更多次維護對方，如此死心塌地令她成為眾多男網民心中的好女友代表。她與洪永城交往時，當洪永城外出公幹，唐詩詠更會為他打點家中事務，非常體貼。更曾有網友撰文《有一種女友叫唐詩詠》來讚揚她Girlfriendable的特質。

李佳芯：貼地個性生活簡單易滿足 相處舒服

新一代貼地女生李佳芯同樣是男生心中的好女友，甜美的笑容令人神魂癲倒。（IG@aliaime）

新一代貼地女生李佳芯同樣是男生心中的好女友，甜美的笑容令人神魂癲倒。她私下生活簡單，毫無偶像包袱。她與相戀六年的男朋友陳炳銓同樣個性低調，假日最常做的便是行山、放狗等休閒活動，生活亦無需鋪張慶祝，簡單一個蛋糕已覺滿足。她更是少有為反修例風波發聲的藝人，雖然有傳她因表態而被TVB雪藏，但她依然擇善固執，這份堅定獲得網民欣賞。

▼▼▼同場加映：33歲的湯怡驚喜宣佈雙喜臨門，於IG上分享與麥秋成的婚照與初為人母的喜悅。到底當初她是如何了斷與洪卓立的舊情重新出發，活出30+更美好的年華？（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼張繼聰與謝安琪是圈中公認甜蜜的一對，當初卻曾因女尊男卑與未婚懷孕而不被看好，兩人近日迎來象牙婚（結婚14周年），按圖回顧張繼聰的寵妻語錄。（延伸閱讀）▼▼▼