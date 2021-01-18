斷捨離是種生活哲學，新一年想追求心靈上的改變，不如從清理衣櫃入手。

新一年想追求心靈上的改變，不如從清理衣櫃入手。（《恩珠的房間》劇照）

斷捨離新手衣櫃最好只維持25到30件衣物

斷捨離始祖山下英子表示，斷捨離的真正意義是透過篩選物品的練習，從而更認識自己，認清此刻自己的需要，放下執念。她並非教導女生如極簡主義者般，把衣櫃清理得空空如也，只保留幾件基本款式。她一季所穿的衣服約有50件，每個月也會買一次衣服。山下英子享受購物的樂趣，尤其是當她以合理的價錢買到心頭好的時候。不過，一般人能管理的衣物數量有限，建議斷捨離新手先從基本入手，需要狠心的將衣物保持25到30件這數量更理想，在斷捨離過程中釐清自己的需要後，再入手新衫時避免犯錯，單品數量便可循序漸進，如山下英子般管理50件單品。

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斷捨離不同於收納 並非為用盡空間

斷捨離不同於收納，不是為了用盡衣櫃內的空間。(IG@muji_global)

不論是斷捨離或是收納，收拾的初心均是為了整潔。山下英子指出，不少人誤把斷捨離與收納相提並論，然而兩者是截然不同的整理方法。若只追求整潔，而於衣櫃裏加添間隔，希望用盡所有空間，那是收納。然而，斷捨離蘊含人生哲學，目的不只為了改善生活空間，更進一步的是調整心態與人生。所以，她建議衣櫃只放7成滿，每個衣架都保持距離，這樣便能輕鬆地選擇合適的衣物，而且更有效率地配襯穿搭。

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