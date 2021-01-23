袁偉豪反擊走樣「醜男論」男神婚後變大叔有型男被指似萬梓良？

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-01-23 17:00

39歲袁偉豪被指未老先衰，婚後嚴重走樣，像王祖藍及阮少祥。面對網民批評，他於社交媒體上撰長文回應，背負重大的壓力下言論一度充滿火藥味，令不少網民有感袁偉豪情商低。除了袁偉豪，不少男神婚後也被指「走樣」與他人撞臉。

不少網民笑指袁偉豪的臉部肌肉繃緊如整容失敗，乍看像王祖藍與阮兆祥。（IG@benontheroad）

袁偉豪：被指婚後走樣似阮少祥、王祖藍

袁偉豪日前於社交媒體上載與太太張寶兒於《萬千星輝頒獎禮2020》的合照，相片中他比平日憔悴，不少網民關心他的身體狀況，又笑指袁偉豪的臉部肌肉繃緊如整容失敗，乍看像王祖藍與阮兆祥。張寶兒家境富裕，袁偉豪自從與她公佈訂婚消息後便開始承受各種輿論壓力，有傳女方家庭為兩人以聯名形式購入，價值超過6,000萬的清水灣豪宅繳付4千萬首期，袁偉豪因而被網友封為「入贅」駙馬。

袁偉豪自從與張寶兒公佈訂婚消息後便開始承受各種輿論壓力（IG@benontheroad）

負面評論太苛刻令他累積了很多負能量，終於選擇於社交媒體上回應網民連月來的嘲諷。他解釋自己每天也在長時間工作，目的是為了賺錢照顧太太、家人與供樓，所以外貌難免憔悴。袁偉豪為此於社交平台發帖反擊，一口氣反擊網民於3年來的負評。

「請你們繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己。」 袁偉豪

▼▼▼當年15歲的袁偉豪於1997年參加了「Yes!校花校草選舉」，按圖看袁偉豪由小鮮肉如何進化成佬味十足的肌肉男▼▼▼

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周杰倫與昆凌結婚7年中年發福 被嘲似萬梓良？

日前周杰倫《叱咤風雲》的首映會上展現驚人的雙下巴。（VCG）

周杰倫與昆凌於2014年結婚，誕下一子一女後生活幸福美滿。日前兩人於賽車電影《叱咤風雲》的首映會中首次同台，相對於夫妻間的放閃，周杰倫的發福身型才是網民的焦點。他早前已被網民嘲諷為「中年發福的油膩大叔」，今次全黑打扮下身型略見擁腫，雙下巴明顯，被指與萬梓良「撞樣」。曾與他合作拍攝《頭文字D》的杜汶澤也在Facebook出帖：「唔通呢個就係傳說中嘅『秋名山肥仔車神』？聽人講有錢就是任性！難道我是因為窮所以才有好身形？」

▼▼▼周杰倫曾於演唱會中展示健身成果，如今6舊腹肌已成往事▼▼▼

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周杰倫與昆凌相差14歲，兩人經常放閃，天王式的寵妻行為令人津津樂道。他為了一圓昆凌的公主夢，為對方舉行一個古堡婚禮；即使自己對時裝周毫無興趣，因為昆凌想看，便陪伴她連日來出席多個時裝展，另一邊廂又要兼顧新專輯與演唱會的工作，顧家好男人並非浪得虛名。

▼▼▼以下兩位帥氣男星於婚後同樣被指樣貌崩壞，嚴重走樣令人震驚，又與誰撞臉？其實好丈夫、爸爸不易當，其中有位坦言這兩年是最困難的日子，為了家人繼續努力。有為摯愛付出的心，外表「走樣」又算甚麼？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：岑杏賢低調結婚 與袁偉豪分手後患甲亢 樂觀積極收獲健康與愛情（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映：袁偉豪與張寶兒於拍攝節目《打工捱世界》時結緣，女方原來靠樂天收服男神心？（延伸閱讀）▼▼▼