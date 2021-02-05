撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-05 21:00

42歲張達倫演技精湛，出演過多齣人氣劇集包括《愛·回家》、《大帥哥》、《黃金有罪》等，他同時亦是圈內出名顧家的「愛妻號」，與圈外人太太Kimmy結婚5年仍如熱戀中。早前張達倫為愛妻慶生感謝她的付出，兩人恩愛模樣羨煞旁人，究竟這對「恩愛夫妻」維持甜蜜關係的秘訣是什麼？

張達倫早前為太太慶生，二人於2016年結婚甜蜜如昔。（kimmychanchanchan@IG）

42歲張達倫結婚5年甜蜜如初 愛情保鮮秘訣：維持戀愛的感覺

我得學會做一個男人 張達倫

張達倫與太太Kimmy由互相有另一半到恢復單身，在對的時間遇見對方擦出愛火，最後攜手步入婚姻殿堂。張達倫曾接受節目《1+1+1》訪問時坦言一開始並沒有結婚的打算，但是交往幾年後他想要孩子並組建家庭，直至籌備婚禮的那刻他感悟：「這不只是一個過程，也是我對Kimmy的承諾。」

張達倫與太太Kimmy拍拖兩年後拉埋天窗，至今結婚5年一直幸福恩愛。（maxc@IG）

張達倫透露與太太有共同興趣愛好，兩人都喜愛遠足，他笑著說道：「我們走著走著，就走出一條愛情路。」張達倫還分享與太太一起遠足時，兩人曾望著面前一條長長的石級，張達倫告訴她：

其實什麼都不重要，只要我們手牽手，拾級而上，每一個難關都能度過，只要你在我身邊。 張達倫

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曾經歷失敗婚姻 Kimmy坦言再婚需勇氣 無懼重蹈覆轍

曾經歷過一段失敗婚姻的張達倫太太Kimmy，曾在節目《1+1+1》中透露與前夫不歡而散，然而這段經歷並沒有成為她追尋幸福的一個阻礙，遇見張達倫後她勇敢投入第二段婚姻，Kimmy談及自己看重張達倫為人孝順又顧家，與家人相處融洽。張達倫的專情與認真對待愛情的態度，讓她有信心再步入婚姻，不怕重蹈覆轍，愛無畏懼。

結婚多年恩愛如昔，張達倫分享自己的婚姻之道是時刻提醒自己感激太太的付出，多為太太著想，多關心太太，他有時會反省自己的行為是否會冷落Kimmy，張達倫認為「夫妻關係是要維繫的」。有時，張達倫會特意安排外出就餐創造二人世界，還會經常親吻太太，只為讓她持續有戀愛的感覺。

張達倫不時安排二人世界為太太製造驚喜。（maxc@IG）

張達倫愛屋及烏視繼女如己出 一家四口感情融洽

Kimmy與前夫育有一女，談到與繼女相處時張達倫直言一直視她如己出：「永遠把她當作是自己的女兒，十分疼愛她」，既然認定對方是另一半就會包容她的一切，張達倫堅定地表示：

她（指繼女）是Kimmy生命裡擁有的一部分，如果不接納的話，你有什麼資格去愛這個女人呢？

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