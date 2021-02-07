攝影師教5招自拍情侶照攻略　用手機鏡子便可自拍出放閃唯美感？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-07 13:00

情人節2021︱與情人約會，總會希望拍下照片留住當刻甜蜜回憶，再分享至社交平台「放閃」一番，「頭貼頭」、「手拖手」外，學會利用身旁道具，加上簡單的攝影技巧，就可以自拍出多種創意照片，才能真正羨煞旁人。

情侶自拍照攝影技巧︱泰國攝影師Kanbokeh與女朋友Yimee在YouTube Channel教授自拍情侶照小貼士，讓大家都能與情人留住當刻甜蜜回憶，(kanbokeh@Instagram)

有些情侶會花心思，購買氣球、泡泡燈串悉心佈置場景，渴望以背景營造出甜蜜氛圍，但社交平台總是充斥太多同類型照片，沉悶且未能突圍而出之餘，太頻密發布同一類型的情侶照也會惹人生厭。

泰國攝影師Kanbokeh與女朋友Yimee就嘗試了多種創意照片，以不同物件作道具，自拍出甚有特色的情侶照，亦能從照片中感受到他們的粉紅泡泡。日前，Kanbokeh就在YouTube Channel教授當中的技巧，只要跟隨他們的方法，拍出自然不嬌情的情侶照，以及在社交平台獲得一定數量的讚好絕非難事。

▼▼▼【按圖看】泰國攝影師Kanbokeh教大家不需用專業工具，都可自拍出唯美照？即睇5個自拍情侶照小貼士▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜假如你與另一半是異地戀，不妨也以韓國的藝術家情侶組合ShinLiArt的方法拍照。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜結婚似乎是每對情侶走到某個階段都必須面對的關口，男生認為怎樣的女生才是「好老婆」？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜即使你完全符合了男生認為的「好老婆特質」，也未必能勾起他對結婚的衝動。日本網站Mynavi Woman亦在調查中，了解男生會否有一刻特別有想結婚的衝動。（延伸閱讀）▼▼▼