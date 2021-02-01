情人節｜男生眼中4大「好老婆特質」　生病、獨處時最想結婚？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-02 12:28

【情人節2021】不少女生對婚姻有着一定的憧憬，希望現時的伴侶就是共度餘生的那個人，那男生呢？他們認為怎樣的女生才是「好老婆」？有哪些特質才會與她步入教堂，白頭到老？

結婚似乎是每對情侶走到某個階段都必須面對的關口，女生仿佛到了某年紀便會談婚論嫁，不過即使相愛，男生通常都會偷偷觀察你是否一個合適的結婚對象，二人步伐是否一致以外，更重要的是相處時的舒適度，未如女生那般感情用事。

結婚似乎是每對情侶走到某個階段都必須面對的關口，你知道對方又準備好了嗎？（《春嬌救志明》劇照）

日本網站Mynavi Woman的一項調查，了解怎樣特質的女生，會讓男生有想結婚的念頭。

▼▼▼按圖看日本男生會希望結婚對象具有什麼特質？▼▼▼

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即使你完全符合了男生認為的「好老婆特質」，也未必能勾起他對結婚的衝動，畢竟，結婚這兩字對他們來說有着一定的份量，感覺重要，Timing同樣重要。日本網站Mynavi Woman亦在調查中，了解男生會否有一刻特別有想結婚的衝動。

▼▼▼日本網站Mynavi Woman的調查發現，男生會在什麼情況有結婚衝動？按圖即睇：▼▼▼

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（資料來源：Mynavi Woman）

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