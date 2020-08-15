【異地戀】即使分隔異地，時差也不會減省對對方的愛。來自韓國的藝術家情侶組合ShinLiArt曾有着14小時的時差，但卻以另一方式記錄彼此生活，從中產生甜蜜的聯繫。

Danbi Shin和Seok Li曾分隔兩個城市，卻以另一方式記錄彼此生活。（Shinliart 신단비이석예술@Facebook）

無懼14小時時差生活 打卡記錄生活另類放閃

Danbi Shin和Seok Li這對情侶在韓國首爾出生及長大，當二人第一次見面時，Seok Li更分享指看到對方就像是「冬天的冰在融化」一樣。二人相愛並有訂婚的打算，不過卻因個人理由Danbi Shin需離開首爾，到紐約生活。

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未能相見、擁抱：我只想如一對普通情侶

首爾與紐約的時差相距14小時，生活文化亦有異；Danbi Shin接受美國媒體BuzzFeed訪問時，表示分開是一件痛心的事：「我只想如一對普通情侶那樣擁抱，過着浪漫而平常的時光，一起吃麥皮和看一輛又一輛的汽車經過。」

Danbi Shin和Seok Li相約同一時間在各自身處的城市散步並拍照，將照片相併在一起後，就如對方我站在面前凝視對方，分享相同的感覺，這麼近又那麼遠。(shinliart@Instagram)

「Half & Half」計劃拉近彼此距離

由於時差與距離，「Half & Half」計劃因此誕生。二人透過拍照記錄各自的生活點滴，同一時間拍下相類似的事物，並將照片合併一起，突出兩個城市、時間不同之處，即使未能相見，亦可將彼此距離拉近。

我想要記錄我們愛情的每一刻。 Danbi Shin

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「Half & Half」計劃於2015年實行，分別在Instagram與Facebook分享照片， 在記錄愛的同時，他們確信照片能讓許多遠距離戀愛的情侶產生共鳴。

二人的故事除吸引9萬名追蹤者追蹤其Instagram，更引起世界各地的媒體報導，作品亦曾在2017年11月至2018年3月期間在首爾博物館展出，所沿用的相架亦如計劃的名字一樣，以「Half & Half」兩邊不同的相框展出。

結束遠距離重新相聚，拍下最真實最真摰愛的時刻

Danbi Shin和Seok Li的遠距離已於2016年結束，Danbi Shin回到首爾生活。為記念相聚，他們決定作一個雕塑，兩人緊緊擁抱於一起，沒有半點色情，只有濃厚的愛意。

2018年，他們再次希望捕捉甜蜜的瞬間，經過半年研究，創建出一台接吻時自動拍照的機器，機器透過各項計算，包括框架、手柄、椅子的高度和距離而成。當二人坐於椅子上，一旦機器感覺到二人的嘴唇接觸，便會透過微小電流控制即影即有相機，拍下最真實最真摰愛的時刻；Danbi Shin和Seok Li在Instagram表示那是最特別的愛情體驗。

（資料來源：BuzzFeed,Blanc Magazine）

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