撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-15 21:00

69歲「低調影后」顧美華近日作客馬浚偉節目《緣來自咖啡2》，一邊品味咖啡，一邊暢談人生。兩人先後在舞台劇及電影《生前約死後》中扮演母子而結下情緣，馬浚偉稱讚顧美華是公認的「氣質女星」，不是一般可以比擬的，兩人細心品味咖啡體悟人生，別有一番滋味。

69歲顧美華早前作客馬浚偉節目《緣來自咖啡2》品味咖啡與人生。（小馬工作室）

顧美華早婚失敗獨自養大兩女 以單親媽媽身份入行

與荳蔻年華便入行的女星不同，顧美華20歲結婚，21歲就做「媽媽」，本以為能做幸福人妻，怎料因早早結婚的關係，顧美華與丈夫婚姻生活很快出現摩擦，因接連生了兩個女兒丈夫並不滿意，不愛惜女兒之餘，夫婦二人亦缺乏溝通。顧美華曾接受訪問表示：「我們無法溝通，我很重視大家的溝通，可惜他不是這種人，倒不如不要浪費時間。」

顧美華出演的影視作品並不多，但每部作品都有極佳口碑。（小馬工作室）

嫁又未必好，不嫁又未必不好，愛情並不容易。 顧美華

顧美華第一段婚姻終走向破裂，離婚時前夫更對她撂下狠話：「出去你一定餓死！」而顧美華不屈不撓堅持爭回兩個女兒的撫養權，32歲的她以單親媽媽的身份誤打誤撞之下入行開始演戲養家。

顧美華參演了第一部電影《似水流年》，從未受過專業演戲訓練的她，卻一舉拿下香港電影金像獎的「最佳新演員」，打響名堂。顧美華並不是多產演員，不過每齣戲都贏盡口碑，1992年顧美華再憑《浮世戀曲》獲得金馬獎「最佳女配角」殊榮。

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一年接連痛失三親人跌谷底 再婚湊孫再見人生曙光

命運多舛，2009年顧美華親妹因不堪丈夫出軌而自殺，後來雙親接連離世，一年多的時間她痛失三位親人，人生跌入谷底，陷入情緒崩潰的狀態。她曾長期失眠，需要靠藥物幫助才能入睡，最嚴重時顧美華憶述，就連醫生都直言她血壓高到隨時會死。

顧美華曾接連痛失三親人導致情緒崩潰。（鄺鈺瑩）

幸好之後女兒生了三個孫兒，讓顧美華忙著湊孫之餘，亦漸漸治癒身心，如今與圈外人再婚的她選擇再次相信愛情，無論工作還是人生，修得隨遇而安的心境：「年輕結婚，離婚率自然高，經過這麼多年，大家互相遷就，世上不會有一個人，完全適合自己，全都要靠自己調整。 」

人生正如一杯咖啡，細細品味，幾經苦澀，才嚐得久而彌堅的香味；人生亦幾經浮沉，才能體悟箇中滋味，令人回味。正如擁有豐富人生經歷的顧美華所言：

婚姻沒有百分百保證，當婚姻不如意，選擇分開，分開後就要靠自己，女人堅強點，隨時裝備好自己，也是一種安全感。

「低調影后」顧美華幾經波折感悟人生。（鄺鈺瑩）

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