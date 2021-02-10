撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-10 22:00

送鼠迎牛，在新年之始，大家最關心的是哪方面的運勢？女生的話，想必肯定離不開愛情桃花姻緣了。想知道今年有沒有機會可以遇到真命天子，或者桃花運人緣如何，其實從面相也可以看得出來！

日本媒體《愛カツ》早前便發布了一篇日本占卜專家脇田尚揮撰寫的文章，内容公開了2021年最强桃花的4個面相，只要女生擁有這4個面相特徵之一，在2021年就會擁有超強的桃花運，異性緣也會變好。想知道自己在2021年有沒有機會「出Pool」遇到真命天子，趕快看看自己有沒有以下特徵吧！

蔡卓妍(阿Sa)也擁有2021年最强桃花避運的面相特徵？（choisaaaa＠IG）

▼▼▼【2021年最强桃花運4大面相特徵，「這樣」的眉眼今年會有好姻緣？】▼▼▼

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