接吻是戀愛不可或缺的調劑品，也是伴侶表達愛意的方式之一，而不同的接吻方式，更會不經意透露對方對你的「慾望」或「感情狀態」？

親吻身體不同部位，原來也代表着不同含義？(Twitter@mery___S2_)

近日Twitter便流傳一張「22個接吻部位的隱藏含義圖」，拆解出每個接吻位置都有特別意思，如想透過接吻進一步昇華情感和慾望，不如參考以下22個接吻部位的含義解釋，默默地了解伴侶的想法吧！

【按圖看】Twitter瘋狂流傳的「22個接吻部位的隱藏含義圖」，原來愛吻這位置的人，擁有比別人更強的性慾？愛親這位置的人，也是想與你發生進一步的肉體關係？▼▼▼

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親吻親得愈多愈長壽？

相信接吻是最能夠喚醒情感與慾望的人體語言。（《女神降臨》劇照）

根據心理學研究指出，高達93%的女性其實都期望得到情人的吻，而男性也偏向喜歡用接吻來證明自己的愛。

外國網站《Healthline》也提到接吻為人們帶來不同好處，特別是接吻愈多愈會長壽，因接吻時雙方會交換唾液，而唾液中的細菌、水分與蛋白質等，會與對方的唾液產生微生物反應，因而刺激個人免疫系統來產生抗體，從而增強免疫力，所以說接吻除是提升感情的一門美學外，更是讓人們在身心靈獲得力量的地方。

同場加映：【按圖看】除可同接吻方式有不同含義外，原來有些表情符號（emoji）在男女眼中看起來甚有不同意思，有些emoji更是令對方開展一段關係時卻步的原因？而調情初期更忌用這8大emoji？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】12星座走出情傷的及重拾再愛人的方法都不同，看似瀟灑的射手座原來更難放棄愛？個性堅強的金牛座更不只能單靠時間來治療？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《Healthline》，《Knowledge Daily》