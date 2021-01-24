撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-24 07:30

常言道口腔衛生都是儀容的一部份，若然一開口便臭氣衝天，都真的頗影響形象！幸好現在疫情關係，人人都帶口罩，就算臭亦沒有從前「顯而易見」。 可是紙是包不住火的，若你有幸建立一段新關係而需除罩相見，甚至發展到情侶關係、情到濃時想和情人深深一吻來代替講話時卻發現有口臭，可謂大煞風景、甚至隨時令關係無疾而終！如你不想下半生幸福敗於口臭手上，不妨參考擁中醫師背景的台灣網紅YouTuber 77老大教大家的口臭治本良方！

在解決口臭問題前，不妨先看看自己究竟有沒有口臭！免到臭到別人告訴你時就太遲了！77老大教大家2招以檢查自己有沒有口臭，第一個為「自吐自吸法」，可以用雙手罩住自己口鼻，然後吐一口氣並用鼻子去聞聞有沒有臭味。而第二個方法則是「舔腕測試法」，一般來說乾淨的口水是沒有甚麼味道， 若有便代表有口臭！大家舔後可以待口水乾後聞聞。若有味道，恭喜你可以繼續看下文。

若然一開口便臭氣衝天，多帥氣都於事無補！（《只因我們天生一對》劇照）

那麼口臭的成因又是甚麼呢？77老大於其YouTube頻道提到口臭除了口腔衛生以外，於中醫角度來說，口臭是因為體內有熱，這個熱會煎灼體液、然後熱氣便會薰蒸於上，令口腔的味道變得不好！而這種熱有分為三種類，👇👇👇點圖睇3種口臭體質及3招解決方法👇👇👇

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除了以上方法，77老大亦有為各種體質設計中藥茶飲，可以到其頻道《77老大》獲取更多資訊。礙於各人體質不同，建議使用茶飲配方前先諮詢中醫師。

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常言道冬天胃口特別好，其實是有根據的。由於人類是恆溫動物，我們的身體會維持一定的溫度，當在外溫度改變時，我們的身體亦會跟著調節溫度。因此來到冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這個過程便會令我們飢餓感增加，《新英格蘭醫學雜誌》更曾發表文章指 ‍ ，成人在冬天平均會重5磅！

但若你能進食跟平時一樣的份量，便代表能消耗體內較多的能量！77老大近日於其頻道分享懶人食慾降低法，在不需節食、不需運動的情況下，教大家能輕鬆及健康地減低食慾，以免大家借冬天作藉口暴飲暴吃！有意借助冬天減肥的朋友亦不妨一試，以增加成效！👇👇👇點圖睇7招冬天懶人食慾降低法👇👇👇

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以上內容獲77老大授權《開罐Opener》分享

同場加映：髮型師教冬天揀梳4大注意位

提起頭髮保養，相信大家都會首先想起使用各種護髮產品或是少漂染頭髮。不過若然你懂得挑選一把適合的梳子，梳頭同樣可成為頭髮保養的一部分！尤其冬天頭髪容易乾旱，如果用錯梳，隨時令頭髪折斷。但市面上的梳子何其多，究竟該根據甚麼因素去選擇？各梳子的特點和使用技巧又是甚麼？👇👇👇點圖睇揀梳4大要點及7種常見梳子介紹👇👇👇

睇埋7種常見梳子介紹！點擊睇全文：用錯梳可致斷髮？髮型師教冬天揀梳4大注意位 呢款梳有護髮作用