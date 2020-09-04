嗯，是的，如果一個人的財務信用出了問題，就會被列入銀行的黑名單，同樣地，性體驗不好，女伴熄機也是理所當然的事。那到底，怎樣的男人會被列入女人的性愛黑名單？當女人對你性不滿，可能是指你做少了下面這些事。

一場高質的性愛，細節也是成敗關鍵。(Maru Lombardo/unsplash)

「要怎樣能讓女友幫我口交？」筆者在另一專欄放了電郵地址，不久後，收到這封讀者來信。

信內，男子還徐徐寫下女友常常請他吃閉門羹的事，為自己靠雙手的日子感到悲哀，沒想到自己年紀輕輕就守活寡，他不了解為何她要熄機，她是不是有甚麼不滿之類。

當時，筆者簡單地回信，同時介紹了同台專欄的性治療師給他。事隔多月，再想想這個話題，男苦主們，在你抵達自己理想中「性感又熱情的床上王者」彼岸之前，首先請你想想，日常性事裡，自己是不是一個王八蛋。

1.主動清潔那話兒

男生主動去廁所將那話兒清洗乾淨，絕對會令女生加分。(wevibe/unsplash)

髒髒的人，到哪裡都不會受歡迎，男女同理。曾經有一個女生跟我說，她曾有一任男友相貌平平的，但在第一次上床時，當二人在沙發看戲中途，互摸得慾火焚身之際，他仍然能自持自控，主動去廁所將那話兒清洗乾淨，才安心讓她放入口中吞吐——那時候，她覺得這個男人，性感得不得了。他事後說，皮內的臭味、污垢，男人都要清理好，不然女人便太難受了。必須說，看似簡單的一點，實際很多男人在精子衝腦的時候，根本只求一秒脫褲子，然後將女人的頭壓在身下。看，優質的男女，都是對自己有要求，對別人無比體貼。換位想想，誰想去用口「品嚐」一根飄出腥臭味的肉腸？重口味，不是人人喜歡。

2.戴上安全套

有能力自控，全程戴、主動戴上安全套的，才是真男人。(charlesdeluvio/unsplash)

不止一次，筆者在網上見到男網友炫耀自己內射了女友，說那快感是男人都要懂，筆者只能呵呵笑。擺脫了處男身份，可不代表從男孩進化成男人，兩者之間，還差了一個「套」。小小的安全套，代表著男人對女人的呵護，代表著他明白「性慾」、「生育責任」的背後分野，還有能力自控，全程戴、主動戴的，才是真男人。若然還懂不易濕的女伴需要，選用含潤滑成份的套，更是加分體貼。

3.口交完的接吻

當女人努力完，你不想親嘴也吻吻她的臉吧。(Mia Harvey/unspash)

幫男人口交，其實很多女人都是很OK的，不OK 的，是男人不用付出代價，一副免錢大爺的模樣。除了事前跟女人聊天、製造氛圍，其實女人還十分看重事後——包括做愛完、口交完男人的表現，好啦，很多男人都知道射後賢者mode會hurt到女人，要抱抱女人才有下次，卻不知道當女人落力為你口交，然後你一臉不想吻她、嫌棄的樣子也落在對方眼中，女人這時不免覺得自己比收費的還低廉。當女人努力完，你不想親嘴也吻吻她的臉吧。

4.射前通知

要知道精液清理麻煩、味道也不是人人喜歡，射之前留意人家意願是基本風度。(avasol/unspash)

是不是色情片看太多？胸口、臉、嘴巴……很多男人總愛隨便亂射，重點是還不試前通知一聲。女人很是注重感受的生物，就算女人喜歡你在床上有點小霸道、任你主導換姿勢，大前提也是人家跟你早有默契。若然是新對手，麻煩花點時間讓對方看到你的誠意，要知道精液清理麻煩、味道也不是人人喜歡，射之前通知人家一聲，留意人家意願是基本風度吧。

性吸引力是一樣很微妙的東西，就像花朵不用刻意的招蜂引蝶，蜜蜂對花蜜自然地沒有抵抗力，屬於身體的本能，坦白說，女人也會被男人吸引到欲罷不能，但由飛禽大咬，到一次比一次無mood，女人自然有她的原因。想當個性感又令人有好感的男人，上面的事拜託一件不要少做！