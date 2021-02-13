愛情｜縱使生活逼人有愛人平安相伴已是福　日子再難過都能一起過

撰文： 鄺俊宇 最後更新日期： 2021-02-13 20:00

兩人能夠平安相伴在旁，就算日子過得平淡一點，又何妨？生活壓力的確逼人，但別忘記你身邊有着誰，那個人不怕陪你捱，都已經一起那麼多年了，有什麼風浪未見過？若然這段日子比較難過，那就讓我倆一起難過吧？從前你或許只有一個人，但當你和命中注定的人遇上了之後，人生往後的路就多了一人陪你走。

生活壓力的確逼人，但別忘記你身邊有着誰，那個人不怕陪你捱。（《愛在大都會》劇照）

從前或許會幻想過，到底會是誰陪你足足一輩子呢？要對着一個人一輩子，不會悶嗎？原來是不會的，因為那個人除了是你的戀人之外，更加是你生命裏一位重要的夥伴，他或她會陪着你一起學習，一起學習「人生」這一課書。回想起，由你遇見這個人，到你倆由戀人成為伴侶，再到有孩子，再一起見証着孩子的成長，這個過程很漫長嗎？現在回頭一看，怎麼好像僅一瞬間？回過神來，你和這位生命中的伴侶已經安坐在沙發上，時光有一點慢，電視播着什麼的節目？不重要了，最重要的是，她還在你身邊，他也還在妳身邊。

若你也倒下來，誰來鼓勵你親愛的身邊人？（《幻愛》劇照）

平安是福，平淡也是福，當我們為日常的小苦惱而奔波，聽起上來是煩擾的，但當把畫面再放遠一點看，其實這本身也是一種小幸福吧？對，這段日子的壓力的確不輕，但抬頭笑一個，試想想，若你也倒下來，誰來鼓勵你親愛的身邊人？所以我們都要練習堅強一點，這樣子才能保護所愛的人，所指的保護不一定要孔武有力，相反愈溫柔，愈能夠保護身邊人。

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你知道嗎？就算某一段日子比較難過，但只要我倆仍然平安的相伴，再難過的日子都能捱得過。

謝謝你，謝謝你給我人生這一段奇妙的經歷。

人生往後的日子，請繼續多多指教。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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