愛的過去進行式｜分手理由皆是藉口？真愛是每次用盡全力選擇對方

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-21 21:00

Netflix《愛的過去進行式》系列第三集《愛的過去進行式：我情永固》，自上周在Netflix上映，一直長居本地最受歡迎榜，人氣不減。分手理由千百樣，總有許多身不由己，由初戀的青澀說到初次分手的心痛與遺憾，提醒所有的分手理由都是藉口，他／她只是在選擇時，放棄了你。

所有分手理由都是籍口 真愛就會用盡全力

《愛的過去進行式》（To All the Boys I’ve Loved Before）電影系列一共三集，由2018年開始開播，大受歡迎，最新一集《愛的過去進行式：我情永固》自上周在Netflix上映，一直長居本地最受歡迎榜，人氣不減。

Netlflix｜愛的過去進行式｜最新一集《愛的過去進行式：我情永固》自上周在Netflix上映，一直長居本地最受歡迎榜，人氣不減。（《愛的過去進行式：我情永固》劇照）

從介意男友前度到反省自己：分手是誰的錯？

（內含劇透）

《愛的過去進行式》上兩集說到主角Lara Jean（Lana Condor飾）本是學校中的「隱形學生」，暗戀數位男生，直到妹妹把情信一一寄出，而「校草」Peter（Noah Centineo飾）也順理成章地愛上了她，她本來平淡的生活也得到了拯救；第二集則周旋於Peter的前任，學會了執着於男友的前度無用，只因一切都是緣份，沒有上一段緣盡，也不見得有「你」的緣起，不如大度地理解，天地不仁，前度與現任，沒有誰人更為了不起，到了第三集，終於把重心放回在女生自己身上－分手了，是誰的錯？

《愛的過去進行式》是一部甜過頭的愛情喜劇，有情人，當然不會分散。但當中的對白卻說得十分中肯：

真愛是每次面對選擇，都是選擇對方 －Lara Jean

現在回顧，有點似過了期的青春，不過也好提醒，初戀純真，初次分開的理由也純真，沒有那麼多身不由己，沒有那麼多無奈，不過不愛了，因為是真的喜歡，就會用盡全力。在這大原則底下，分手理由往往只有一個，就是不喜歡了。

Netlflix｜愛的過去進行式｜最新一集《愛的過去進行式：我情永固》到了第三集，終於把重心放回在女生自己身上－分手了，是誰的錯？（《愛的過去進行式：我情永固》劇照）

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伴侶可「放養」？喜歡一個人不拖後腿

香港女孩分手理由，「男友長不大，不能想像日後的生活」可為最時興的一個，因此近來的「貼地」劇集都以「買樓」、生活空間等等，作為香港愛情故事的背景。空談情，空說愛，沒有人想看。

《愛的過去進行式》還是浪漫一點點，當中說到Lara Jean想為了男友，放棄自己想要的生活，一句話把他們「點醒」：

你不能透過不長大，來留住一段感情。 Dr. Covey, 《愛的過去進行式：我情永固》

Netlflix｜愛的過去進行式｜「你不能透過不長大，來留住一段感情。」（《愛的過去進行式：我情永固》劇照）

最後，Peter決定「放養」女友Lara Jean，不強留她在身邊，讓她做喜歡做的事；放到現實，不論是男友真的長不大，還是女生已經失去了幻想的衝動與想像力，認清自己想要甚麼，正是成長。

同場加映：

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