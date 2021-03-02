男人選10大好老婆特質　與親戚打交道比外表重要　如何贏丈夫心？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-02 21:00

許多女生都會以「結婚」為前提拍拖，但往往「女朋友」與「老婆」角色不同，男生又喜歡長相廝守的對象擁有甚麼特質？讓結婚10年以上的男性告訴大家吧！

如何能成為男朋友心目中的「理想老婆」人選？（koi_tsudu@Instagram）

日本老公票選「最喜歡老婆特質」 外表只是第7位

女生可能還在認為樣貌與身材都非常重要，但這只是停留在談戀愛的階段，日本En-Musubi University早前訪問了144位已婚男性，讓他們票選出最喜歡另一半的特質；

比起外在，結婚10年以上的男性告訴女生，「選老婆與選女朋友」是不同，內在是更重要，有受訪者指喜歡老婆每天都能給他驚喜，到底一個「好老婆」要有甚麼條件呢？

▼▼▼年輕女生不如聽聽婚齡10年以上的前輩為何被其太太吸引，按圖即看日本老公票選「最喜歡老婆特質」▼▼▼

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（資料來源：《CanCam》）

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