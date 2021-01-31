情人節｜初次約會10點必學　學懂小手段引話題　最忌沒有想像空間

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-31 21:00

情人節約會｜常說第一印象非常重要，因為每認識一位新對象只有一次，想能在大時大節前出Pool成功，初次約會便要花點心思，這樣才能成功抓着男人的心。 台灣網紅劉芒經常在Youtube上分享兩性議題，更曾教大家10項初次約會必學小貼士，助大家能成功脫單。

女生在初次約會有甚麼需注意？（《請輸入檢索詞WWW》劇照）

台灣網紅劉芒教初次約會必勝10式 最忌去Cafe食西餐？

初次約會想留下好印象，的確要有「高人」指點，除了可以與姊妹商討策略外，不妨也留意一下台灣網紅劉芒的分享，劉芒時常在Youtube頻道討論兩性議題以及各種「脫單攻略」，更曾因一條「拜月老」教學而爆紅。

劉芒今次便分享她在約會市場打滾多年的經驗，整合了10項初次約會必學小貼士，她的朋友按她提點做，也紛紛找到另一半，劉芒更大喊：「今天膽子大、明天請婚假、後年放產假！」

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