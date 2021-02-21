撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-21 20:00

心理測驗｜皺紋一向都是女生非常介懷的事，因為一旦出現紋路，補救是非常漫長。然後，出現皺紋可能不只是年齡增長的象徵，更是與你個人思想、個性有關。

額頭紋竟可看出你的內心、個性？（《女神降臨》劇照）

韓國超準額頭紋心理測驗 垂直皺紋具幽默感？

皺紋除了隨着年齡增長而出現，也會因為個人體質、習慣而在臉上不同地方出現紋路；而在我們情感表達時，也因運用到臉部肌肉，造成發育不均出現皺紋，又稱表情紋，但紋路代表些甚麼？韓網LASS便曾分享一個額頭紋心理測驗，看出你內心、個性是如何。

一於看看大家的皺紋是表情紋，還是代表年長了。

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（資料來源：LASS）

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