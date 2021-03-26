戀愛心理｜拍拖前必讀13條「渣男」過濾守則　別愛上才知被騙受傷

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-26 11:02

追愛就像淘金，交往前必須先把「渣男」過濾乾淨，女孩們別再天真的以為「只要按照這些方式做，他是不是就會愛上我了？」我必須殘酷地告訴妳，不可能。只想玩玩的「渣男」，永遠都是這副德行。不管妳再怎麼想方設法升級自己，如果分辨不出一開始就動機不純的渣男、沒辦法發現苗頭不對趕快轉身，不管世界如何轉變，妳一樣會陷入苦戀中無法自拔。

想要找尋真愛的女孩們，聽好了，這世界上值得依靠的好男人很多，但只會讓妳痛苦流淚的渣男也是不計其數。為了避免往後深陷其中不可自拔，最好在開始交往前就先仔細觀察對方。我整理了幾點可以當作參考依據的「交往前的渣男過濾守則」，張大眼睛挑選對象，才能為戀愛路設下好的起跑點。

13條渣男過濾守則，不想再愛上渣男後受情傷，交往前必讀（點圖放大閱讀）▼▼▼

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女孩們，不要一約會就飄飄然被迷昏了頭，冷靜下來，保持客觀的角度觀察，渣男們的言行舉止之間常常藏著許多「破綻」，一旦識破這些蛛絲馬跡，請斷然轉身離開。只要可以在一頭栽進去前察覺異樣，那麼，上過床後對方就失聯、交往半年後發現他是精神暴力男等情況，都不會發生。

「一定是我想太多了！他是好男人，雖然他說不想結婚，但以後想法可能會改變！」不要盲目鬼遮眼了，把眼睛放亮一點，到底是不是「渣男」，交往前就要先仔細觀察判斷！如果發現對方很可疑，就算死心很痛苦也要忍耐，過一年之後，妳一定會感謝自己當初下的決定，坦然在朋友聚會時大聊「還好我清醒得快，那個人根本就是只想做愛的渣男」的話題。

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這麼說好了，如果一個男生把妳視為「唯一女主角」，妳根本不需要特地挖掘他的優點，他自己就會全力把最好的一面呈現在妳面前，努力發揮紳士精神，就算平常不擅長和女生相處，也會以他特有的方式試圖改變。看到那樣拼命的表現，儘管有些笨拙，但不是更能感受到他的坦承和用心嗎？（如果遇到不開竅的地方，也可以溫柔提醒他：「在餐廳裡，我喜歡坐在沙發座位那一側～」）。

不管對妳再怎麼百依百順，或是很會講讓人心花怒放的輕柔耳語，甚至是買高貴的柏金包送妳，只要不是打從心底鍾情於妳的男生，說穿了就是不適合，甚至有很高的機率是「渣男」。遇到不對的人不但是種折磨，如果對方明顯是個渣男，最後的結果就是妳自己痛苦萬分，對方拍拍屁股走人。所以，請在一頭栽進去以前，果斷放棄吧！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：這款的絕對不能交往！交往前必讀的13個「渣男」過濾守則。】