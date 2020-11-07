不再做渣男磁石！養成3個小習慣　輕鬆建立吸引好男人的特質

不知道該怎麼做才能與好男孩有美好的相遇，又礙於家裡與職場的往返難有緣分降臨，就讓EXCITE電話占卜的天使心老師教你幾招。

想知道如何可以吸引好男人？按圖看15個容易吸引到好男孩的特質▼▼▼

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你符合了幾項呢？根據這篇自我檢測改變自己的不足就可以讓緣分降臨哦。除了上面提到的選項，「擁有如草原上涼風吹動野花般純淨的心」、「無關年齡或成就，仍然保有女人味」和「凡事感謝感恩，容易感動」也是容易遇到好男孩的特質哦。

身邊總是沒有好男人出現？按圖看13個容易把緣分拒之於外的特質▼▼▼

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如果有符合以上的人可要當心了！這樣的女孩可能又固執又不可愛唷。想要改變，就從以下提出的「三個幸福小習慣」開始吧。

吸引緣分降臨的三個幸福小習慣

1：出門前泡個澡或淋浴，散發自然香氣。

*洗澡和香味是會帶來好運的哦。

2：清新的妝容與服裝，搭配開朗笑容。

3：定期整理不要的東西

除了重要的東西以外，如果連不需要的舊物也捨不得丟掉，會讓自己無法向前邁進哦。肌膚、物品還有緣分都一樣，舊的不去新的不來。無法丟掉不要的東西，捨不得放開緣分已盡的手，是不會招致好緣份的。

養成幸福小習慣的訣竅

『簡簡單單的享受』

邊泡澡邊聽音樂，加入沐浴皂或沐浴鹽享受；穿上時尚外衣，把照片上傳到IG；和朋友逛逛二手市集等，加入自己的興趣便能養成幸福小習慣。

把人分成明與暗，了解自己是站在哪一邊之後，養成幸福小習慣，讓自己更靠近「明」的那一邊，期待美好緣分。

事實上，許多得到幸福的女孩確實是香噴噴又有時尚品味。看著他們也會覺得簡簡單單的享受生活真好。女孩，是不是真的該試試「招致好緣份的三個幸福小習慣」了呢？

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