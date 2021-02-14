撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-14 23:00

能與心儀對象約會總是既緊張又興奮，對方的一舉一動總會牽動著自己的心，小鹿亂撞的女生們可要把握每次約會的機會，他對你的喜歡全都在行為上透露出來，留意這些行為與暗示，幫助你辨別對方把你當成「床伴」還是「情人」？

約會中男生有哪些表現透露他對你的好感程度？（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

男生展現好感的10種行為

在單獨約會的曖昧氣氛下，最容易找到「愛的證據」！有些男生對女生有好感不會輕易用語言表達，但是一些曖昧的舉動卻能透露他的心思，不妨留意對方是否有以下舉動，這些行為可能就是他「無聲的表白」！

約會時留意「這些」行為，代表對方對你有好感發展機會大？（《太陽的後裔》）

▼▼▼【約會時男生「展現好感的10種行為」，眼神坐姿都會暴露「愛的證據」！】▼▼▼

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「這些」暗示代表他可能只把你當「床伴」？

態度曖昧對方遲遲不和你確定關係，做這些曖昧舉動讓你臉紅心跳開始胡思亂想，事實上他可能只是「調情高手」不想交往，根本沒有把你列入他的「可交往對象」的名單之中，只是下半身蠢蠢欲動，是為性不為愛？

有些曖昧舉動並不代表他們「喜歡你」，只為了進一步親密行為？（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

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