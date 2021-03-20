撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-20 23:00

性愛教室｜想要一場完美的性愛需要雙方的配合與理解，許多人只注重追求刺激與愉悅，卻忽略了伴侶的感受，很容易讓性愛體驗大打折扣。自己想要的，不一定是對方想要的！有時床事太過「急功近利」，很容易誤踩對方地雷，瞬間淋熄熊熊慾火……

男生過於急功近利，容易弄巧成拙？（《香港愛情故事》劇照）

男生床事需知 這10種行為最令女生反感？

許多人認為男生在床上處於「主導地位」，往往忽略了女方的感受。還有不少人喜歡仿傚AV情節，幻想每次性愛都與劇情般激烈，一不小心弄痛女生，便破壞了床上氣氛。以為是愛的表現，反而弄巧成拙，女生床上最討厭男生做這10種行為！

性愛中男生哪些行為容易讓女生反感呢？（《我們不可能是朋友》劇照）

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