【性愛教室／造愛／性愛技巧】完美性愛需雙方配合，只追求刺激與愉悅，卻忽略了對方感受，反而令性愛體驗變差。自己想要的，不一定是對方想要！性愛太「急功近利」，很容易誤踩地雷，瞬間淋熄慾火……



男生過於急功近利，容易弄巧成拙？（《香港愛情故事》劇照）

10種令女生最反感的性愛行為



男生在床上愛處於主導地位，例如喜歡仿傚AV情節，幻想每次性愛都如劇情般激烈，卻不為恴有機會把對方弄痛，以為是愛的表現，反而弄巧成拙，女生床上最討厭的10種行為，你是否也有相同經驗？

性愛中男生哪些行為容易讓女生反感呢？（《我們不可能是朋友》劇照）

▼▼▼【按圖看】最令女生討厭的10大性愛行為，被按住頭、高難度體位是大忌？▼▼▼

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