撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-08 23:00

曾是韓國娛樂圈公認的一對「金童玉女」——具惠善與安宰賢，2019年突然傳出婚變投下震撼彈，曾經如膠似漆的兩人卻演變成針鋒相對，具惠善更爆出不少夫妻私事引起軒然大波。如今事隔一年多後，具惠善大方承認自己正在蜜戀中，甚至有再婚的打算？

安宰賢與具惠善於於2016年結婚，於3年後傳出婚變。（kookoo900@IG）

36歲具惠善離婚後大方認有新歡：我談很多戀愛

與安宰賢正式離婚後，36歲具惠善近來積極瘦身復出，活躍在社交網站、真人秀節目上，曝光率極高，早前她參演韓國節目《秀美山莊》被問到感情狀況時，大方承認自己正在戀愛中，離婚後也從來不覺得孤單，她坦蕩蕩地表示：

我談很多戀愛，天下男人多的是，我正在戀愛中。

具惠善大方承認自己正在戀愛中。（kookoo900@IG）

▼▼▼【具惠善離婚後有新戀情春光滿面？】▼▼▼

具惠善離婚後也不放過對方 句句諷刺前夫安宰賢？

具惠善表示與新對象的關係不會透露太多，想要「保持神秘」，被問及自己的擇偶條件時，她表示現在找的對象是「個子矮的男人」、「知性的男人」，還說：「不太喜歡太黏我的男人，真的很討厭。」在節目中具惠善言談間不經意地嘴角上揚，似乎正沉浸在新戀情的喜悅之中，一副陷入熱戀中的小女人模樣，看起來已經走出離婚陰影。

另外，具惠善也表示很後悔自己沒有舉辦過婚禮，揚言下次一定會辦婚禮。一番言論被網友揣測是在影射上一段婚姻，句句帶刺，似乎暗中諷刺安宰賢，有網友留言表示：「都已經離婚了，為什麼還不放過安宰賢？」

▼▼▼【同場加映：具惠善離婚暴瘦11kg 怨恨前夫變恐怖情人 愛情關係6大危險警號！】==>具惠善是「恐怖情人」被指「精神有問題」？▼▼▼

▼▼▼【被具惠善指控下場超悲慘？（按圖看）安宰賢近照曝光】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

離婚1年具惠善開腔對安宰賢表達歉意：曾想毀掉對方

具惠善與安宰賢的3年短命婚姻以鬧劇收場，女方曾經指控安宰賢酗酒、與同劇女演員搞曖昧，還爆出他嫌棄具惠善「沒有性感乳頭」，驚人內幕讓前夫安宰賢的形象一落千丈。不過之後具惠善的指控被一一推翻，更揭發一直以來都是具惠善先「發難」，安宰賢則選擇道歉和默默忍受，兩人沒有起過正面衝突，但是「分手暴力」已對安宰賢造成難以挽回的傷害。

這段時間我非常憎惡他，甚至希望他整個人毀掉。 具惠善

安宰賢和具惠善的「離婚門」可謂千迴百轉。（kookoo900@IG/VCG）

直到離婚風波平息後，具惠善再接受訪問吐露心聲，承認當時的自己的言論及行為「太幼稚」，表示「對那個人感到抱歉」。具惠善解釋道當時覺得自己孤立無援所以想要得到大眾的支持，才會將極為私密的個人事件公開。具惠善當時認為：「即使心動的感覺沒有了，也不能輕易把對方扔掉吧！」所以昔得知安宰賢想離婚後為之震怒，更對他產生極其強烈的厭惡感，甚至希望把他整個人毀掉。

如今具惠善感到後悔正反思自己的行為，更坦言「過去的事我想努力忘記」。離婚風波過後具惠善有了新戀情，消失了一段時間的安宰賢再「浮上水面」，近來在IG上分享生活照，似乎也正逐漸走出陰影。不少粉絲都期望兩人能夠放下過去的一切仇恨，盡快走出離婚陰霾，事業與生活都能夠步入正軌。

感情終結後如何走出陰霾？

離婚或分手初期許多人都會籠罩於傷痛的陰霾之中，不過隨時間流逝，回首一切都會變得風輕雲淡。結束一段不適合自己的關係，反而是給了自己一個過上新人生的機會。放下過去的包袱，重新審視人生，該如何走出感情終結的傷痛陰影而活出自我呢？

分手或者離婚一定要撕破臉？（Kelly Sikkema/Unsplash）

▼▼▼【走出離婚陰霾的8個貼士】▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼【離婚後宋慧喬曾鬆口首談感情觀？==>同場加映：宋慧喬與宋仲基離婚一年首談感情觀 暗示「這原因」終致婚姻破裂】▼▼▼