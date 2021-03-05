撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-05 18:00

減肥｜多年來一直是收視保證的「韓劇女王」朴信惠（31歲）攜Netflix新韓劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus: the myth）回歸熒幕，該劇融合了穿越時空以及懸疑燒腦兩大元素，剛開播已掀起熱話。 今次朴信惠擔任女主角被眼尖的粉絲發現她又「瘦出新高度」，相比過去還擁有嬰兒肥、粗壯雙腿的她，如今朴信惠雙頰消瘦擁有精緻的鵝蛋臉，就連四肢也變得十分瘦削，與過去簡直判若兩人！

朴信惠主演的新韓劇《西西弗斯的神話》正在熱播中。（《西西弗斯的神話》劇照）

▼▼▼【(按圖看)朴信惠新韓劇「瘦出新高度」？《西西弗斯的神話》精彩劇照】▼▼▼

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朴信惠易胖體質曾有超肥黑歷史 靠「這餐單」瘦成紙片人？

長相甜美的朴信惠一直是韓劇「寵兒」，許多人氣韓劇都能看見她迷人可愛的身影。不過出道初期的朴信惠雖然外表美麗，但卻因臃腫的身材而一直被人詬病，過去朴信惠擁有嬰兒肥，不但臉蛋圓潤，還有「麒麟臂」和「粗象腿」，是典型的梨形身材女生，下半身看上去十分臃腫肥胖。

朴信惠過去小腿粗壯，與如今纖細筆直的雙腿相差很大。（NAVER）

▼▼▼【(按圖看) 回顧朴信惠爆肥時期，被嘲「麒麟臂」、「粗象腿」太嚇人？】▼▼▼

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▼▼▼【(按圖看) 朴信惠減肥成果有目共睹】▼▼▼

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朴信惠減肥成功 極端地獄餐單公開

近年來不少觀眾發現朴信惠的身材變得越來越瘦削，更有指她曾一個月激瘦22磅！朴信惠昔日招牌的嬰兒肥消失得無影無蹤，就連「包包面」也瘦成了「瓜子面」，整個人瘦了一大圈，五官看上去更加深邃立體，稚嫩青澀感也消失不見，如今的她散發成熟女人韻味。

朴信惠近年來積極減肥。（ssinz7@IG）

▼▼▼【朴信惠減肥餐單公開，青瓜、蕃茄都是瘦身好幫手？】▼▼▼

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極端減肥餐單切勿嘗試 營養師：缺少○○易反彈

許多女生為了追求纖細的身材，期望自己在短時間內快速瘦下來，會盲目跟隨女明星們的「地獄式」減肥餐單，雖然會很快見效，不過長期來說卻十分不健康。快來看看註冊營養師楊蒨珩Stephanie對於朴信惠減肥餐單的看法吧！

▼▼▼【營養師對於朴信惠減肥餐單的建議，有效又長遠的方法是...】▼▼▼

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【 同場加映：高海寧曾暴肥到135磅 減肥無壓力不節食 日做5分鐘運動練性感身材==>高海寧瘦身運動去水腫】▼▼▼

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【同場加映：周子瑜鄧紫棋曾有嚇人粗腿?零P圖象腿現形 Coffee10分鐘拉筋瘦腿==>10分鐘拉筋瘦腿一個月極速見效?▼▼▼】