性愛教室｜結婚1年做愛不夠5次　性治療師：男方勃起難與AV有關？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-12 22:00

性愛教室第二課︱情侶間的相處問題在約會時或許已能略知一二，但性事合拍與否就要留待在床上甚至婚後才能「見真章」。婚前通常是蜜月期，對方床上表現再「不濟」，但久久才親熱一次，為免破壞氣氛也不會說破。婚後朝夕相對，問題逐漸浮面，有人選擇「避得就避」，因此與伴侶因性生活頻率起爭執。

個案分析：結婚1年做愛不足5次怎樣辦？

台灣一對30多歲的夫婦結婚1年，但做愛不足5次，兩人在婚前都沒有性經驗，男方的性慾大多全都靠看AV自慰解決。男方在親熱時往往勃起有困難，還未或剛剛「進入」就軟掉。兩人先到泌尿科求助，但吃完藥後情況還是未有改善。久而久之，兩人都面對性慾低落的情況，但求子心切的兩人也只能「硬着頭皮」親熱。然而，兩人還是很想解決性生活問題，於是就尋求性治療師的幫助。

性愛教室｜有結婚1年的夫婦，做愛次數不夠5次。（《竊聽風雲》劇照）

台灣著名性治療師童嵩珍在YouTube頻道上分享以上這對30多歲夫婦的個案，她直言表面上兩人的問題是「性慾低落」及「勃起困難」，與兩人一層一層梳理後，才發現問題的癥結所在。之後開始針對每個問題的訓練，最終兩人終於能重拾「性致」，童嵩珍更表示兩人最近更成功懷孕。

台灣性治療師童嵩珍。（YouTube@嵩馥性健康）

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