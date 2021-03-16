即使曾經很愛　到該放手時要狠心一點　Kim Kardashian離婚不勉強

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-16 11:02

Kim Kardashian 與 Kanye West 曾經的恩愛非常大家都看在眼內，但從去年開始，這份幸福似乎變了調，二人離婚的消息傳得沸沸揚揚，直至在早陣子，傳聞終成事實，模範夫妻終究還是要勞燕分飛。 6 年時間的婚姻，說長不長，說短不短，當中經歷過的甜蜜片段絕不虛假，但 Kim Kardashian 依然決心把關係劃上句點，全因這份愛情已不是當初的那模樣，也告訴她是時候放手了。

「我受夠了，不想隱忍了。」

回溯 Kim Kardashian 和 Kanye West 的愛情故事，老實說真的蠻像看了一齣連續劇，從Kanye 對 Kim Kardashian 一見鍾情，到 Kim Kardashian 因為對他有好感而與第二任老公閃電離婚；再到步入婚姻並誕下 4 名子女，組織了一個美滿家庭；後來 Kanye 患上躁鬱症， Kim Kardashian 悉心照料他進行治療，陪伴他一起走過最黑暗的時期。

一切似乎都很安好，直至 Kanye West 宣布競選美國總統，無論在言語還是行為舉止上都變得幾近失控瘋狂的地步，令一直隱忍許久的 Kim Kardashian 終於情緒爆發，覺得「真的受夠了」。身心已經俱疲的 Kim Kardashian 最終聯絡了專門為荷里活名人打離婚官司的律師 Laura Wasser 辦理離婚手續，切斷這段早已面目全非的關係。

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孩子是唯一的牽絆

要說在這個決定離婚的過程中， Kim Kardashian 完全沒有糾結掙扎過，那絕對是騙人的。一開始她亦有嘗試再給予雙方機會，先暫時分開一陣子，再試著復合，但最後還是無法走下去。至於之所以拖到最近才辦離婚手續，主因還是考慮到 4 個孩子的幸福。身為一個母親，小孩是 Kim Kardashian 最大的牽絆，她最怕的還是無法給他們一個完整的家庭。慶幸後來還是想通了，為了營造一個幸福家庭的假象而勉強維繫，長久而言對孩子還是沒有任何益處，確保如何在離婚後孩子仍能快樂成長，那才是最重要的。

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適時放手是對自己負責任的表現

儘管這段婚姻曾經充滿著愛與甜蜜，但現在帶給 Kim Kardashian 的只剩下疲憊和痛苦，而她必須承認的一點就是，該是時候來到結束的一刻了。人生只得一次，假如再被不合適的關係綑綁而失去了活得自在快活的權利，那太不值得了，適時地狠下心來放手，是對自己、對人生負責任的表現，不要覺得對不起過往的時光而繼績糾纏下去。擺脫了令自己千瘡百孔的婚姻後，願 Kim Kardashian 能在對未來的冀盼的伴隨下與孩子快樂地生活下去。

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