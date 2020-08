Will Smith原諒出軌太太：我愛妳已經超越一切，我們會克服所有事

Will Smith與Jada Pinkett Smith結婚23年,最近兩人在Facebook的直播節目《Red Table Talk》,大方談論4年多前的一段婚外情,這段直播創下臉書Facebook Watch破紀錄的百萬流量觀看,但也意外讓我們看到兩人的夫妻相處之道。Red Table Talk是由Jada Pinkett Smith,女兒Willow Smith和Adrienne Banfield-Norris共同主持的美國網絡電視脫口秀節目。

Will Smith與Jada Pinkett Smith結婚23年來,儘管離婚和貌合神離的謠言不斷,但是兩人總是以行動打破謠言。不過要說到他門倆婚姻最大的危機,或許就是發生於4年多前的分居狀態!近日,在Jada Pinkett Smith自己主持的脫口秀節目《Red Table Talk》,Will Smith與Jada Pinkett Smith兩首度大方談論4年前的婚姻危機。Jada Pinkett Smith驚人地坦承自己曾與二兒子的朋友,這位相差21歲的歌手August Alsina發生婚外情。

4年前的當時,Will Smith與Jada Pinkett Smith兩人的婚姻正面臨難關,而August Alsina當時飽受精神疾病之苦。當時見到對方,決定幫助兒子一起照顧這個晚輩,豈知竟一發不可收拾,「我跟他(August)陷入了某種『糾纏』,絕對是陷入一種『關係』,而這讓我感到很痛苦與傷心,我曉得在這情況下大家都不會開心。」

最後Jada Pinkett Smitha想通,Will Smith 是她想要共度一生的對象,August Alsina旋即與她斷了聯繫,夫妻一同宣言:「不管發生什麼事情,我們都會克服一切,是一輩子的夫妻。」 然而,整段長達10幾分鐘的對話,Will Smith始終保持正面的態度,並且鼓勵Jada Pinkett Smith面對這段關係與內心的感覺。

結婚20週年時,Will Smith曾經在Instagram上寫下他這些年來學會關於婚姻和愛情的道理,愛情就像園藝,愛一個人應該要尊重對方、支持她的所有,而非要求對方為自己改變。Will Smith把自己比喻成栽種者,老婆則是他小心呵護的幼苗。Will Smith把愛解讀成聆聽、給予與自由,即使結為夫妻,伴侶的角色也不是為了滿足自己的安全感與私慾。

Will Smith也曾拍片分享夫妻相處之道,影片中他說Jada Pinkett Smith讓他自己反思感情更深層的意義。

從前我老是想嘗試讓她快樂,可是她說,「你無法令一個人變得快樂。」你令一個人微笑、大笑或感覺良好,完全是在自我控制的範圍外,這是一個「假浪漫」的概念。於是我收起這想法,改為要她嘗試讓自己變得快樂。 Will Smith

他也提到婚姻是兩個截然不同的人,選擇在大家各自的旅程中結伴同行,但彼此的快樂是個人責任。

所以我們決定各自尋找自己內在的喜悅,然後回到我們的戀愛關係上,呈現出「已經快樂」的一面,而不是走到彼此面前乞討,要求對方滿足自己的需求,為自己填滿內心的快樂,這是不公平、不切實際的,甚至會破壞愛情。 Will Smith

一直以來或許給予對方太多自由,Will Smith與Jada Pinkett Smith二人的婚姻一直不被看好,太多的傳聞已經嚴重干擾兩人,所以才會有這次的《Red Table Talk》。這段創下臉書觀看紀錄的影片最後,Will Smith說,「我愛妳,已經超越一切,可以一起克服所有事情。」面對妻子的誠實相告,Will Smith 原諒了她,「對我來說,這是幾年前的事了。」他表示和Jada Pinkett Smith愛情早已昇華,成了無條件的相愛,「我們對彼此的關係已經到達一個新的境界,可以超越一切,一起克服難關」。

最後,夫妻倆更引用了電影《重案夢幻組》的經典台詞:「我們同甘共苦,出生入死,我們是一輩子的夫妻。We ride together. We die together. Bad marriage for life.」

所謂的愛,就是當激情拿掉之後,你仍然珍惜對方。

為何喜歡上了一個人,反而讓自己低到塵埃裡?最好的愛情是給對方一個很好的戀人,給自己一份勢均力敵的感情

