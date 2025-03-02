現代獨立女性3個擇偶條件　愛情應是1+1大於2　切勿消耗過多情緒

「愛情」是兩個獨立的人在一起，讓生活變得更有趣！



古早的女性對婚姻的觀念是「嫁雞隨雞、狗隨狗」，後來的女性則期待另一半是「高富帥的白馬王子」，但現在不一樣了，現代女性有才也有財，經濟獨立、生活獨立，了解到婚姻不需要受委屈，也不用王子來養自己，那麼，現代女性究竟喜歡什麼樣的對象呢？台灣主持人劉宇彤曾在Facebook分享「獨立的女性想要的是什麼樣的對象？」，讓我們一起來看看吧！

現代獨立女性的理想另一半條件，不增加情緒成本，只找懂得尊重的伴侶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

現代獨立女性擇偶3大必要條件（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 不增加生活風險

劉宇彤認為獨立女性自己一個人生活就可以過得舒適美好，如果跟一個喜歡做「高危險行為」的男性交往，則有可能讓自己的生活陷入危機，破壞原本的穩定。獨立女性用心打造生活環境、努力爭取想要的工作，如果另一半常常影響自己的生活，那可是得不償失！獨立女性希望另一半也是成熟、獨立的，懂得禮貌、常識，會規劃自己的人生、避開危險的事，而不是總像個孩子一樣衝動行事，即使不上進，也不要讓自己越來越墮落。

但是「風險」這件事的定義就是因人而異，每個人能承受的程度不一樣，有些人熱愛極限運動，有些人則覺得極限運動就是不健康、有風險的行為，所以這件事其實就是「價值觀的契合」，找尋與自己價值觀相似的人交往，或即使不盡相同，也能互相尊重、不帶給對方麻煩！

2. 不增加情緒成本

有些人會有「別人應該要照顧我的情緒」的想法，這些人無法接受被拒絕，只要對方的行為不如意，他們便會爆怒，且認為對方應該要為自己的負面情緒負責。（也就是情緒勒索）而對獨立女性來說，工作、精進自己就已經很忙了，根本沒有時間跟力氣再去做多餘的「情緒勞動」（這點其實男女都一樣！），兩個人交往是為了更好、更快樂，不是受苦。

情緒勞動的意思是，

「管理內心的情緒，做出不符合當下情緒的外在行為」



例如即使不開心還是用友善的口吻說話、不知道另一半為什麼生氣的時候忍耐住煩躁的心情，嘗試同理對方。情緒勞動是正常的社會化表現，也是很貼心的舉動，但其實非常傷神（畢竟要一直違背自己的心情），若跟一個人相處時總要一直做情緒勞動，不管是誰都會吃不消。

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3. 懂得生活且能一起生活

劉宇彤認為不管是誰都會喜歡「自己一個人就活得很精彩」的人。這種人懂得照顧自己、讓生活更豐富，會利用剩餘的時間去精進能力或鑽研興趣，而不是對生活週遭毫不在意、沒有人生目標。每個人都喜歡有趣的人，不管擁有什麼技能，不管興趣是喜歡看電影、動漫、運動、玩遊戲等等都可以，至少要有能夠跟對方分享的「內涵」，如果有生活品味、懂得製造儀式感則更好！

而「能一起生活」指的是1+1大於2的概念，愛情是兩個獨立的人在一起讓生活變得更有趣美好，並不是找尋一個救世主來拯救自己的人生，也不是找一個百依百順的傭人來服侍自己，雙方的地位是平等的，且能夠相輔相成，這也代表雙方對「生活」的定義相近，能夠認同彼此的理念，也讓雙方有動力一起為此努力！

真愛不會把你變成一個不同的人，而是成就那個最好的你。 《美女與野獸》

現代女性對另一半的要求是彼此相愛、互相尊重，且能夠一起成長的人，在關係中沒有誰比較卑微，也沒有誰比較高尚，而是兩個人能肩並肩、手牽手走下去。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】