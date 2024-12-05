Dating出現這些行為係Red Flag　6大行為揭露對方隱藏性格要警惕

「約會」是兩人關係發展的關鍵階段，尤其在網路世代的現在，各種線上交友APP如雨後春筍般出現，想要認識新對象並非難事，只要動動手指左滑、右滑，就能找到潛在的「約會對象」。



然而，這種交往模式也有風險，除了要擔心「照騙」外，還得提防對方是否表裏不一。那麼，初次見面的約會對象出現哪些行為要「快逃」？小編特地為尋覓愛情的各位整理了以下6大跡象，將幫助你辨識對方是不是具備某些不健康的性格特質，如果你在約會中遇到這些行為，或許該考慮是否要繼續投注情感，趕緊來看看。

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Dating需注意 6大約會對象地雷行為（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 計較零頭小錢

現在的社會風氣傾向於約會「AA制」，因此當兩人外出用餐或進行其他約會活動時，分攤費用本來就是常見且正常的事，這點無庸置疑。然而，若對方對於零頭小錢都要算得很清楚，那麼這可能反映了他的性格是比較自私、自我且斤斤計較的人。

這樣的行為預示了他在一段感情中，也會比較容易去計較自我的付出與回報，而這對於一段關係的健康發展，無疑是個隱憂，即使在早期的相處中可能不那麼明顯，但長期相處後這種特質絕對是爭執的引爆點。

2. 喜歡自我吹捧

有些人很妙，總是喜歡過度地自我吹捧。約會時，若對方頻繁地提及自己的成就、財富或生活方式，且內容聽起來炫耀意味濃厚，這可能代表他是一個過度在乎外在形象、愛面子且內心有些「自卑」的人；適度的自信是吸引人的特質，但過度的自大就成了人際關係中的負面毒藥。

當對方總是天花亂墜地談論關於自己的成就，卻鮮少表現出對你的關心或好奇時，這種人往往過於自我中心，在感情裡也只是想找一個崇拜且仰望自己的「粉絲」，而非一個能夠平等相處的另一半。

3. 話題圍繞自己

除了自我吹捧外，那些始終將話題圍繞在自己身上的人也建議遠離。這些人在約會過程中，不願了解或關心你的生活經歷，只是自顧自地說著自己的事，這樣的行為模式顯示出他真正的性格特質。

健康的對話應該是雙向的，而非一個人的「單口相聲」，通常這種急於展示自己優勢的人，都擁有或多或少的「自戀傾向」，他們喜歡成為鎂光燈的焦點，且較難同理他人感受，若與這樣的人交往，很容易就會陷入「煤氣燈效應」（Gaslighting）的不健康心理操縱，必須戒之慎之。

4. 各種事都能抱怨

不可否認，「抱怨」是一種情緒的宣洩方式，但過度的抱怨往往顯示一個人消極的性格特質。如果約會對象無論什麼事都能找到不滿意的地方，從天氣到服務再到食物，每樣事情似乎都能引起他的不快、成為他的抱怨對象，這或許反映了他對生活缺乏熱情，且性格較為消極跟負面。

通常這樣的人在感情中較容易對伴侶有著「過高的期望」，並將自己的情緒問題轉嫁到對方身上。過度的負能量不僅會影響感情的穩定發展，長此以往也會對伴侶的心理健康造成影響。

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5. 對小孩及動物不友善

一個人的品格往往可以從他如何對待小孩與動物中窺見端倪。若約會對象在與小孩或動物互動的過程中，容易表現出不耐煩、急躁，甚至具有攻擊性的行為，那麽這絕對是一個性格上的重大警訊。畢竟，小孩和動物比起成熟的大人，通常需要更多的關懷與照顧，因此一個人對他們的態度，往往反映了對方內在的善心、愛心、耐心與同理心。

值得注意的是，有些人會刻意隱藏這種性格特質，表面上對沒有反抗能力的小孩和動物非常友善，一旦沒人看見時就露出本性，因此必須格外留意、悉心觀察。

6. 對服務人員態度差

與前面一點雷同，倘若約會對象對服務生或其他工作人員的態度不佳，容易表現出不尊重、無禮甚至語帶調侃及侮辱的態度，那這不僅能看出對方是個性格偏差的人，也顯示出對方的內心深處缺乏尊重他人的意識。

這種人往往沉迷於權力帶來的快感，對於那些「他認為」地位較低、弱勢或無法反抗的對象時，會展現出居高臨下、頤指氣使的態度。這種性格特質的人不懂得「人生而平等」的基本道理，與之交往只會苦了自己，遠離才是上上之策。

約會初期是了解對方的最佳時機，透過觀察這些細微的行為與態度，可以更清楚地洞察出對方的性格是否適合長期相處。以上6個跡象，都是揭示一個人內在性格的重要信號，墜入愛河前眼睛要睜大點，不要輕易掉入一段「有毒關係」的無底深淵中。

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