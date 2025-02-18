想知道伴侶係咪表裏不一嘅人？7條問題幫你判斷另一半可否信任

撰文：星座屋
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古語常說：人不可貌相，海水不可斗量。

皮囊只是虛無的能變換的，判斷這個人是否表裏如一還要看他的內心，同時也要學會分辨。想知道他有多表裏不如一嗎？快來測一測吧！

揭開另一半的真面目，測測他是否是表裏如一的忠實伴侶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測伴侶有多表裏不一（IG@mbcdrama_now；01製圖）
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1. 你是不是一個比較單純的人？

是→2
不是→3

2. 你能不能接受別人善意的謊言？

能→3
不能→4

3. 你會不會經常跟別人作比較？

會→4
不會→5

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4. 你會不會覺得自己不會跟異性相處？

會→5
不會→6

5. 你是不是一個會觀察別人的人？

是→6
不是→A

6. 你會不會覺得自己的生活很舒適？

會→B
不會→7

7. 你會不會討厭經常拍馬屁的人？

會→C
不會→D

+4

答案解析：

A. 他表裏不一的指數有80%

你是一個善於觀察別人的人，所以你能看出他是一個表裏不一的人，同時大家都在忍耐他了，因為看出來很多事情都是他裝出來的，大家都開始提防他了。

B. 他表裏不一的指數有75%

因為你很喜歡現在的生活，所以儘管在別人眼裏你是不務正業，但是你對他人不用索取而他人會有求於你，隨便觀察一下你就會知道他表裏不一不能信任。

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C. 他表裏不一的指數有60%

不管是在哪一種場合你都不喜歡經常對你拍馬屁的人，過於恭維只會讓你覺得虛偽。你會通過一些事情知道他的表裏不一，而你也不會上當受騙。

D. 他表裏不一的指數有20%

他是一個不喜歡拍馬屁的人，儘管在別人眼中比較不懂人情世故，因為他認為凡是都要靠自己，但是人都會有私心，有時候的表裏不一能保護自己避免一些災禍。

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【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】

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