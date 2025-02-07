女網友票選「男生曖昧期7大反感行為」　第一名恐怖到令人想報警

許多情侶正式交往前都會經歷一段曖昧期，而在這個時期，兩人會不時發出好感訊號，不管對方做甚麼事，彷彿都被套上一層濾鏡，讓你愛慕不已。



不過一旦濾鏡破碎，也可能讓人一秒冷掉。對此，台灣Youtuber 77老大就號召了2000名女網友票選出「男生曖昧讓女生瞬間沒感覺」的7大NG行為，不少女生看完都超有感！

2000名女網友票選，男生曖昧期7大地雷排行（點擊放大瀏覽）▼▼▼

曖昧時男性7大令女生反感行為排名（IG@kbsdrama；01製圖）

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TOP 7. 愛炫耀

有女生表示，曾碰上一名領到300萬分紅的對象，才見面10分鐘就講了8遍，讓女網友感覺超假掰，還有人透露，遇到一個愛裝聰明的男生，從股票到女性衣服材質都能聊，無處不在彰顯自己什麼都懂，而令這名女生感到相當反感。

因此77老大就警惕男生，千萬別「裝過頭」，一旦讓女生識破，很可能就成了人家茶餘飯後的笑話，相反地，應該要不經意展露手腳，才會令女生崇拜不已。

TOP 6. 不愛乾淨

有女生就透露，曾跟心儀男生去看電影，結果卻看到對方「鼻屎整條掛在外面，還隨風搖曳」，讓她一秒沒感覺，也有女網友表示，約會遇到男生頭髮狂出油，但對方不自知，反而還耍帥撥了瀏海，結果就看到滿頭皮屑飄散下來，同樣也是直接把好感度降到冰點。

因此77老大也提醒，男生一定要注意衛生清潔，只要做到基本就有80分，因為比起有錢，衛生習慣才是最重要的第一印象。

TOP 5. 忽冷忽熱搞消失

對於這個行為的票選結果，77老大直呼很意外，因為常聽不少人說過處於曖昧階段，就是要欲擒故縱，才會讓人欲罷不能。

然而實際上，卻有許多女網友認為，男生一旦曖昧搞消失，反而會讓人聯想是玩咖，或是男生訊息愛回不回，也會讓女生啟動自我保護機制，避免受傷而先離開這段未萌芽的關係。因此77老大建議男生，要盡量表現誠懇且溫暖一點，才有機會打動芳心。

TOP 4. 媽寶

看到票選結果，77老大也直呼「這項絕對榜上有名」，許多女網友也表示，不管男生條件多加分，只要是媽寶絕對會變負分，有女生透露，曾跟對方首次約會吃飯，結果男生媽媽用手機APP定位後就馬上跑來，最後變成一起吃飯的奇怪經歷，讓她至今回想都相當傻眼。

因此77老大也建議男生，必須要有個人主見或想法，否則只會讓女生避而遠之，擔心成為男生的下一個媽媽。

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TOP 3. 超級小氣

有女網友表示，曾遇過愛斤斤計較的男生，但對方卻開保時捷，兩人從新竹到竹北吃飯，竟要她一起分攤油錢和停車費，讓女網友直呼超扯，還有女生則透露，曾有過2位追求者，一個雖然愛計較但身材好，另一個則相對大方，外在條件卻不是優勢，還好後來她選擇後者。

而這些真實故事，也讓77老大直言，男生一旦小氣，真的就會讓女生一秒冷掉，因為女生不是在意物質，而是希望獲得被重視、呵護的感覺。

TOP 2. 控制狂

這個行為就連77老大也直呼受不了，就有女網友透露，遇過曖昧男生一直追查她的行蹤，甚至要她隨時報備，讓女網友猜想交往之後必定會被吃死死，所以果斷斬掉曖昧關係。

對此，77老大表示女生是想要被重視的感覺，絕不是想被監控，2種感覺截然不同。

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TOP 1. 毛手毛腳

許多女網友都對這個行為超反感，就有人透露，曖昧對象是名健身教練，便常藉著運動對她毛手毛腳，讓女生嚇得只能不斷撥開。

對此77老大也指出，一旦男生愛動手動腳，只會代表三件事情，分別是過度自信、不尊重女性、不成熟，建議男生談感情，千萬別急於一時就想有過多肢體接觸。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：愛炫耀、媽寶都還不是最討厭！男生曖昧期7大地雷排行，冠軍讓人完全受不了】